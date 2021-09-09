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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay: “Yeni başarı hikayeleri yazmak için adayız” “Çıtayı daha da yükselteceğiz” “Projelerin yarıştığı örnek bir genel kurul hedefliyoruz”

İHA

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay: “Yeni başarı hikayeleri yazmak için adayız” “Çıtayı daha da yükselteceğiz” “Projelerin yarıştığı örnek bir genel kurul hedefliyoruz”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, genel kurul öncesi yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte GGC’de çıtayı daha da yükselterek yeni başarı hikayeleri yazmak için adayız” dedi.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin 27’nci Olağan genel kurul toplantısı 11 Eylül Cumartesi günü Gaziantep Ticaret Odası salonunda yapılacak. Genel kurulların demokrasinin gereği olduğunu, her üyenin de aday olma hakkı bulunduğunu ifade eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, “Yarım asırdan daha fazla bir geçmişi bulunan cemiyetimizin bir genel kurulunu daha yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Genel kurulumuzun, demokratik olgunluğun üst seviyede olduğu, projelerin yarışacağı örnek bir genel kurul olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Yeni başarı hikayeleri hedefliyoruz”
Olağan genel kurul toplantısının pandeminin etkisinin yeniden tırmanışa geçtiği bir dönemde gerçekleştirildiğine de dikkat çeken Ay, “Pandemi tedbirleri gereği kongremizin yapılacağı salona üye olmayanların dışında kimse alınmayacaktır. Cemiyetimizin adına yakışır bir kongre olmasını diliyorum. Birden fazla adayın yarışması, cemiyetimizin geldiği güzel noktayı göstermektedir. Örnek bir kongre sonrası çıtayı daha da yükselterek yeni başarı hikayeleri yazmak için arkadaşlarımızla yeniden aday olacağız” dedi.
“Mesleğimize ve cemiyetimize değer kattık”
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu olarak, hayal olarak görülebilecek projelere imza attıklarını ifade eden İbrahim Ay, “Yönetim Kurulunda yer alan arkadaşlarımızla birlikte ekip ruhu ile hareket ederek Cemiyetimizi kurumsallaşma anlamında çok iyi bir noktaya getirdik. Kent yöneticilerinin önemli açıklamalarını duyurmak için tercih ettiği, şehrimize gelen parti genel başkanlarının ve üst düzey yöneticilerin ziyaret etmek istediği, basında görev yapan arkadaşlarımızın her türlü çalışmalarında modern imkanları kullanabildiği bir yapıya kavuşturduk. Cemiyetimize ve mesleğimize değer kattık. Üyelerimizin en büyük sorunu konut idi. Türkiye’ye örnek olan bir proje ile üyelerimizin konut sahibi olmalarını sağladık. Bu projenin gerçekleşmesinde büyük desteklerini gördüğümüz Bakanlarımıza, milletvekillerimize, valimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Yine hayalleri gerçekleştirmek istiyoruz”
Yeni projelerle yeni hayalleri gerçekleştireceklerini aktaran Ay, “Önümüzdeki dönemde de yeni projelerimizle cemiyetimize, mesleğimize ve üyelerimize hizmet etmeyi hedefliyoruz. Hayal denilebilecek projeleri gerçekleştiren bir yönetim kurulu olarak, yine Türkiye’ye örnek olacak projelerimizi hazırladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Üyelerimizin çalışma ve yaşam standartlarını yükseltmek, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak, ihtiyaç duydukları eğitim ve sosyal etkinlikleri düzenlemek kısacası yine hayalleri gerçekleştirmek için yeniden aday olduk. Türkiye’ye örnek olacak yeni projelere imza atmak için bütün üyelerimizin desteğini talep ediyoruz” dedi.
“Üyelerimizi genel kurula davet ediyoruz”
Tüm üyeleri seçime davet eden Ay, rakibine başarılar dileyerek, “Bütün bu duygu ve düşüncelerle Cumartesi günü yapılacak olan 27. Olağan genel kurul toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mesleğimizin ve üyelerimizin geleceğine olumlu katkı yapacağına inandığımız genel kurulumuz, adayların projelerinin yarıştığı demokratik bir ortamda gerçekleşeceğine olan inancım tamdır. Tüm üyelerimizi genel kurulumuza davet ederken diğer başkan adayına da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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