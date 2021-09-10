Tarlada 28, tezgahta 120 lira

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlada 28, tezgahta 120 lira

DHA

Tarlada 28, tezgahta 120 lira


Ahmet ATMACAMustafa KANLI/GAZİANTEP(DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında, iklim değişikliği ve 'yok yılı' nedeniyle rekolte düşüşü yaşandı. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, tarladan 28-33 lira arasında alınan ben fıstığın işlendikten sonra tüketiciye 120 liradan satıldığını söyledi. Çolak, bölgedeki fıstık fiyatlarının tüccarlar tarafından belirlendiğini, fahiş fiyatların önlenebilmesi için TMO'nun alım yapması gerektiğini belirtti.
Kentte iklim değişikliği ve 'yok yılı' nedeniyle Antep fıstığında rekolte düşüşü yaşandı. 42 milyon fıstık ağacının olduğu kentte, çiftçilerin topladığı boz fıstık tarlada 18-22 liradan, ben fıstık ise 2833 liradan alıcı buluyor. Ancak ben fıstık, tesislerde işlendikten sonra tüketiciye 120 liradan satılıyor.
Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, bu fiyatlandırmanın fahiş olduğunu ve işlenmiş fıstığın 70-80 lira arasında satılması gerektiğini belirtti. Çolak, "Boz fıstık, ilk hasat döneminde 18-22 lira arasında alıcılara satıldı. Ben fıstık olarak ise şu anda 28-33 lira arasında fiyatla alıcı bulmaktadır. Bu fiyattan satılan fıstık, az bir işlem gördükten sonra tüketicinin masasına 120 liradan ulaştı. Fiyatların bu denli yüksek olmaması lazım. Kuruduktan sonra fıstıkta ister istemez kilogram olarak azalmalar oluyor. Kuruması ve kabuğunun çıkmasıyla yüzde 40 ile 60 arasında ağırlığını kaybeden fıstık ortalama 70-80 lira gibi bir fiyattan satılması gerekirken, bu rakam 120 liraları görüyor" diye konuştu.
'REKOLTE GEÇMİŞTEKİ YOK YILLARINDAN DAHA AŞAĞIDA'
Çolak, bu yılın çiftçiler arasında ürün azlığı nedeniyle yok yılı olarak kabul edildiğini, ancak diğer yok yıllarından farklı olarak kurak iklim nedeniyle rekoltenin daha aşağı seviyelerde olduğunu belirtti. Fıstığın yok yıllarında yüzde 30-40 seviyelerinde hasadının yapıldığını ancak bu yıl hasatların yüzde 25 seviyelerine kadar düştüğü dile getiren Çolak, "Fıstıkta bu yıl yok yılını yaşıyoruz. Havaların bu yıl kurak gitmesinden dolayı iyice yok yılını yaşıyoruz. Normal yıllarda var yılında yüzde 80 hasat elde ediyorsak, yok yılında da yüzde 30-40 seviyelerinde yapardık. Bu sene hem yok yılı olması hem de aşırı kuraklık sebebiyle her yıldan daha düşük seviyede yüzde 25 seviyelerinde rekolte elde edeceğimizi öngörüyoruz" dedi.
'FISTIK İÇİN TABAN FİYAT BELİRLENSİN'
Antep fıstığında da fındık ve çay gibi taban fiyat belirlenmesi gerektiğini belirten Çolak, şunları söyledi:
"Çiftçinin elinde alternatifi olmuş olsa, TMO alım yapıp fiyatlara müdahale yapmış olsa tüccarlar alım fiyatlarını yükseltir. Ancak taban fiyatı olmaması nedeniyle tüccarlar, bir araya gelerek fıstığın kilogram fiyatını belirliyor. Tüccarların bu girişimi sonrası çiftçi, belirlenen fiyata fıstığını satmaya eli mahkum kalıyor."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Mustafa KANLI
2021-09-10 10:27:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı Kazanın görgü tanığı: "Araba ters döndü, iki kişi fırladı"
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı Kazanın görgü ...
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 1 yaralı Markete giren otomobil alışveriş yapan müşteriye çarparak durabildi Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 1 ...
Gaziantep’te 80 bin kaçak ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 80 bin kaçak ilaç ele geçirildi
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay: “Yeni başarı hikayeleri yazmak için adayız” “Çıtayı daha da yükselteceğiz” “Projelerin yarıştığı örnek bir genel kurul hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim ...
Şahinbey'de eğitime dört koldan destek
YEREL HABERLER Şahinbey'de eğitime dört koldan destek
Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı Dünkü kazada otomobil ikiye ayrılırken bugünkü kazada ise aynı marka otomobil kağıt gibi ikiye katlandı
YEREL HABERLER Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı Dünkü ...
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır ...
Boşanma aşamasındaki eşi Tuğba'yı 3 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşi Tuğba'yı 3 yerinden ...
Savunma sanayisi için yapılan girişimler meyve vermeye başladı GSO’nun girişimleri ile iki yılda 21 Gaziantepli firma AFGM’ye onaylı tedarikçi oldu GSO’da makine ve metal sektörü istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Savunma sanayisi için yapılan girişimler meyve ...
Karayollarında azami hız sınırları düşürüldü
YEREL HABERLER Karayollarında azami hız sınırları düşürüldü
Fadıloğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı Satrançta hedef, Dünya ve Avrupa şampiyonaları
YEREL HABERLER Fadıloğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı Satrançta ...
Gaziantep FK'ya 14 oyuncu geldi, 13 oyuncu gitti Gaziantep FK, kendini yeniledi Gaziantep FK, yaz transfer döneminde 14 transfer yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'ya 14 oyuncu geldi, 13 oyuncu ...
Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı
YEREL HABERLER Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ...
Araban kırsalında yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Araban kırsalında yol çalışmaları sürüyor
Hububat ihracatına GAİB damgası Güneydoğulu Hububat Bakliyat İhracatçıları Ortadoğu, Afrika ve Amerika pazarlarında lider Güneydoğulu Hububat Bakliyat İhracatçılarından 171 ülkeye 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracat Artan navlun fiyatları ihracatçıyı düşündürüyor Milli gemi filosu ve konteyner sistemini kurmak zorundayız
YEREL HABERLER Hububat ihracatına GAİB damgası Güneydoğulu Hububat ...
Fıstığın başkentinde fıstık gibi müze Fıstığın üretim aşamaları fıstık müzesinde sergileniyor
YEREL HABERLER Fıstığın başkentinde fıstık gibi müze Fıstığın üretim ...
Çekya pazarı GTO’da konuşuldu
YEREL HABERLER Çekya pazarı GTO’da konuşuldu
Dima Aslan: "Yemek yapmak, tasarımlarda bana ilham veriyor" Dima Aslan: "Moda ve yemek tutkum birbirinden besleniyor"
YEREL HABERLER Dima Aslan: "Yemek yapmak, tasarımlarda bana ilham ...
Gaziantep'te taraftarlara aşı ve PCR testi uyarısı
YEREL HABERLER Gaziantep'te taraftarlara aşı ve PCR testi uyarısı
Gaziantep’te çıraklığı yaygınlaştırmak için protokol imzalandı İmzalanan protokol ile Mesleki Eğitim Modelinde Çıraklığı Yaygınlaştırma ve Destekleme Projesi hayata geçirilecek
YEREL HABERLER Gaziantep’te çıraklığı yaygınlaştırmak için protokol ...
Gaziantep’te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 ...
Gaziantep FK, Steven Caulker’ı transfer etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Steven Caulker’ı transfer etti
Uluslararası katılımlı 23. Isı Bilimi ve tekniği kongresi
YEREL HABERLER Uluslararası katılımlı 23. Isı Bilimi ve tekniği ...
Gaziantep’te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.