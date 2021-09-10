İşhanın maskotu olan köpeğe sürpriz doğum günü partisi Sokak hayvanlarına karşı farkındalığı arttırmak amacıyla iş hanının maskotu olan köpeğe doğum günü yaptılar

Gaziantep’te bulunan bir iş hanının yönetici Emine Yağmur, 4 yıl önce sahiplendiği ve iş hanının maskotu haline dönen köpek için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Gaziantep'te bulunan bir iş hanı yöneticisi Emine Yağmur, 4 yıl önce barınakta bulunan 1 yaşındaki Golden cinsi bir köpeği sahiplendi. Sokaktan barınağa alındığı öğrenilen ve kaktüs ismi verilen köpek, kısa sürede iş hanında bulunanların ve çevredeki esnaf ile vatandaşların maskotu haline döndü. Çevredeki insanların da kısa sürede alıştığı Kaktüs için iş hanı girişinde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Balon ve süslerle donatılan iş hanı girişinde Kaktüs için doğum günü pastası da kesildi.

İş hanında bulunanların da katıldığı doğum günü partisinde oldukça heyecanlı olduğu görülen Kaktüs'e kesilen pastanın ardından ise en sevdiği yiyecekler ikram edildi.

Farkındalık amaçlandı

Kaktüs'ün barınak öncesinde sokak köpeği olduğunu hatırlatan iş hanı yöneticisi Emine Yağmur ise, düzenledikleri doğum günü partisi ile hem psikolojisi normale dönen Kaktüs'ü ödüllendirmeyi hem de sokak hayvanlarına farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gaziantep’te çok sayıda fabrika, iş hanı ve işletmelerin sokak hayvanlarını sahiplenmesi konusunda çağrıda bulunan Yağmur, "Binadaki arkadaşlarımız bina olarak köpek sahiplenmek istediklerini söylediler. Bizde bir barınaktan Kaktüs’ü sahiplendik. Sahiplendiğimizde Kaktüs 1 yaşındaydı ama psikolojisi çok kötüydü ve sokağa atılmıştı. Kaktüs’ün hikayesini tam olarak bilmiyoruz ama sokakta bulunduğunu ve eziyet gördüğünü biliyoruz. Sahiplendiğimiz günden bu yana bizimle beraber kalıyor. Bize can, arkadaş, yoldaş oldu. Bu civarda olan herkes Kaktüs’ü tanır ve sever. Kaktüs bize hayata dair çok şey öğretti. Hayvanlarında duygusal olduğunu öğrendik. Adeta herkesin arkadaşı, dostu oldu. Bugün bu doğum gününü gerçekleştirmemizin asıl amacı aslında farkındalık oluşturmak. Gaziantep’te çok sayıda fabrika, iş merkezi gibi yerler var. Her biri sokakta kalan bir canı sahiplense sokakta sahipsiz hayvan kalmaz. Bu çok zor bir şey değil. Hayvanların sorumluluğu alamayacaksanız sahiplenmeyin. Tekrardan bu hayvanları sokağa bırakacaksanız, onun yerine sokaktaki hayvanlara yardım edenlere destekte bulunun daha iyi olur” diye konuştu.

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