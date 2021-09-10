Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaptıkları operasyonlarla 131 kilogram esrar ele geçirerek, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyon gerçekleştirerek, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, suç örgütünün ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda 131 kilogram esrar, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 çalıntı otomobil ele geçirdi. Ekipler ayrıca suçtan elde edilen ve suçun finansında kullandığı düşünülen 63 bin TL’ye el koydu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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