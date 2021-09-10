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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 131 kilo esrara 5 gözaltı

DHA

Gaziantep'te 131 kilo esrara 5 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 131 kilo esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte organize olarak uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uzun süre takip ettikleri şebeke üyelerinin yakalanması için dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 131 kilo esrar, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 çalıntı otomobil ile suçtan elde edildiği ve finansında kullandığı değerlendirilen 63 bin lira ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan jandarmanın gözaltına aldığı şüphelilerin sorgusuna başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-09-10 15:11:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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