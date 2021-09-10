Teknofest'te yarışacak öğrencilere maddi destek

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Milli Teknoloji hamlesi yolunda yeni projelere destek olmaya devam eden Şahinbey Belediyesi, TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmalarına katılacak olan 40 takıma 344 bin 251 TL destek sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarına katılan 15 lise, 2 üniversite ve Milli Eğitim’e bağlı okullarla birlikte toplam 27 takıma 116.124 TL’lik destek sağlayan Şahinbey Belediyesi bu yılda 7 üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 33 lise ve ortaokul takımı olmak üzere toplam 40 takıma 344.251 TL’lik destek sağlıyor.

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