GAÜN'ün genç diş hekimleri törenle mezun oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi 8. Dönem mezunlarını uğurladığı mezuniyet töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın öğrencilere seslenerek, “"Sizlere bakınca Türkiye’nin önünün açık olduğunu söylemek istiyorum” dedi.

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi 2020 2021 EğitimÖğretim Yılı Mezuniyet Töreni GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen coşkulu törenle gerçekleşti. Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Bugün mezun olan diş hekimi öğrencilerimizi kutluyorum, hepsi pırıl pırıl. Endişe etmeyin, Türkiye’nin önü açık. Bütün mezunlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Mezunlarımızın ailelerini de tebrik ediyorum. Çocuklarınızı aldık, yetiştirdik diş hekimi olarak yeni yaşamlarına uğurluyoruz. Üniversiteyle bağınızı koparmayın çünkü ofislerinize baktığınızda Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi diploması olacak. Bizi, hocalarınızı unutmayın. Yeni hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"İhtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacağız"

Pandeminin ekonomi ve kültürel faaliyetler gibi eğitim faaliyetlerini de olumsuz etkilediğini belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aslı Seçilmiş, fakültede de eğitimin çevrim içi olarak yürütüldüğünü öğrencilerin şubat ayı itibariyle klinik eğitimlerine geri dönebildiklerini söyledi.Prof. Dr. Seçilmiş,öğrencilerin kişisel koruyucu ekipman kullanımı, çalışanların temas ve sağlık durumlarının yakından izlenmesi gibi tedbirler alınarak klinik eğitimlerini tamamladıklarını ifade etti.Prof. Dr. Seçilmiş, mezun öğrencilere seslediği konuşmasının devamında şunları söyledi: “Eğitim ve gelişim devam eden bir süreçtir. Gelecekte sizleri, sürekli eğitimin öneminin farkında olan diş hekimleri olarak görmek, en büyük temennimizdir. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına inanan bizler, her ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacağız. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz başarınızın ömür boyu devam etmesini, sağlıkla icra edeceğiniz uzun bir meslek hayatı geçirmenizi diliyorum.”

"Odamıza kaydolun"

Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Yücel Özbaş da konuşmasında,mezun olan öğrencilerin bir kısmınınDiş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sınavına girip kazanarak, akademik kadroda yerini almak için çabalayacağını;bir kısmının da mesleğini icra etmek için muayene açmak veya polikliniklerde çalışmak isteyeceğini söyleyerek,“İş hayatına girdiğinizde odamıza kayıt yaptırmanızı istiyoruz. Diş Hekimleri Odasının üyesi olup bundan sonra hayatta karşılaşacağınız zorluklarda bizden gelip destek almanızı istiyoruz. Önünüzde çok zorlu bir iş seçimi olacak. Bizler her zaman sizin abiniz, ablanızız. Sizler bizim evlatlarımız kardeşimizsiniz. Karşılaştığınız her zorlukta bize gelmeniz işinizi daha da kolaylaştıracaktır” şeklinde konuştu.

"Zorlu ve ciddi bir eğitim süreciydi"

Dönem Birincisi Büşra Üstün ise, Fakülteyi birincilikle bitirmekten duyduğu mutluluğu belirttiği konuşmasında şu ifadelerde bulundu: “Diş hekimliği mesleği zorlu teorik eğitimin yanında pratik yeteneklerimizi geliştirmemiz gereken hastahekim ilişkisinin önemini ve hekim sorumluluğunun ciddiyetini kazandırmamızı gerektiren çok zorlu ve ciddi bir eğitim süreciydi. 5 Yıl boyunca tüm bilgi, beceri ve tecrübelerinden pay biçen, mesleği sevdiren ve geleceğe güvenle adım atmamızı sağlayacak mesleki donanımları bizlere kazandıran Gaziantep Üniversitesi hocalarımıza şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.”

Törende Dönem Birincisi Diş Hekimi Büşra Üstün tarafından kütüğe plaket çakılması sonrasında Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aslı Seçilmiştarafındandiploma ve plaket verildi. Dönem İkincisi Diş Hekimi Özlem Çetin’inmazereti nedeniyle katılamadığı törende Dönem Üçüncüsü Diş Hekimi Sümeyye Sincar’adiploması GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut tarafından verildi. Tören, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından 77 mezun öğrenciye diplomaları verilmesi sonrasında mezun öğrencilerin diş hekimliği andını okuması ve kep atılmasıyla sona erdi.

