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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye, pozitif bir mülteci politikası yürütüyor

DHA

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye, pozitif bir mülteci politikası yürütüyor


Ahmet KILIÇAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'nin mülteciler konusunda pozitif bir politika yürüttüğünü ve bunun karşılığı olarak da daha fazla yardımın Türkiye'ye ulaştırılması gerektiğini söyledi.
Göçmenlerle ilgili çalışmalar yürüten ve bu kapsamda birtakım ziyaretler gerçekleştiren BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te yürütülen projeleri yerinde inceleyen Grandi, bir otelde basın mensupları ile bir araya gelerek mülteciler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Grandi, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusunda pozitif bir politika yürüttüğünü söyledi. Afganistan'da yaşanan gerginliğe de dikkat çeken Grandi, Taliban ve Afganistan arasındaki gerginliğin yakın zamanda bitebileceğini ve Afganistan'dan yoğun insan göçünün yaşanmaması için insani yardımların zamanında yapılması için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.
'TÜRKİYE'DEKİ 4 MİLYON MÜLTECİNİN 3.7 MİLYONUNU SURİYELİLER OLUŞTURUYOR'
Grandi, Türkiye'de bulunan 4 milyon civarındaki mülteciden 3.7 milyonunu Suriyelilerin oluşturduğunu ve Türkiye gezisi ile Suriyeliler konusunda yapılan pozitif çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduğunu belirtti.
Türkiye ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklarla görüşme gerçekleştirdikten sonra Şanlıurfa ve Gaziantep'e geldiğini dile getiren Grandi, "Türkiye son yıllarda dünyanın en fazla mültecisine ev sahipliği yapmış konumda. Türkiye'de bulunan 4 milyon civarındaki mültecilerin 3.7 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. Geriye kalan kısımda ise Afganlar çoğunlukta. Afganlar derken Afganistan'daki çıkan krizden daha önce Türkiye'ye gelmiş Afganlardan bahsediyorum. Ankara'daki ziyaretleri takiben Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Yine İç ve Dış İşleri Bakanları ile görüşmelerim oldu. Ziyaretlerimin ikinci gününde Güneydoğu'ya geldim. Dün Şanlıurfa'daydım bugün Gaziantep'teyim. Burada yararlı projeleri gözlemleme fırsatım oldu" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN MÜLTECİ POLİTİKASI ÇOK POZİTİF'
Türkiye'nin mülteci politikasının çok pozitif olduğunu ve gösterilen misafirperverliğin karşılığında daha fazla yardımın Türkiye'ye ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Grandi, "Türkiye'nin mülteci politikası çok pozitif. Özellikle Suriyelilerin sayısı çok fazla ve hepsinin gerek iş gerek eğitim gerekse sağlık gibi sosyal hizmetlere ulaşmaları sağlanıyor. Bu cömert politikanın bir dönüşü oluyor. Hem Türk Hükümeti adına hem de Türk insanları adına. Bu gibi konulara eğilmek gerekiyor. Bazı huzursuzluklar ve gerginlikler görülebiliyor. Çok yakın zamanda bunun Ankara'da bir örneği yaşandı. Bu ziyaret bana uluslar arası camia ve organizasyonlar için bir fırsat verdi. Türkiye'nin bu cömert misafirperverliği için gerekli yardımın daha fazla ve zamanında iletilmesi adına tekrarlama fırsatı oldu" dedi.
'SURİYE'DEKİ DURUM YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN POLİTİK BİR ÇÖZÜME KAVUŞMADI'
Grandi, Suriye'deki durumun yıllar geçmesine rağmen politik bir çözüme kavuşmadığını ve barış ortamının sağlanması için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Yapılan çalışmaların sonuç vermesi ve gerekli koşullar sağlanması ile Suriyelilerin ülkelerine dönebilmelerini arzuladıklarını söyleyen Grandi, "Maalesef Suriye'deki durum yıllar geçmesine rağmen bir politik ve siyasi çözüme kavuşmuş değil. Zira politik çözüm demek mültecilerin kendi ülkelerine geri dönebilmelerini sağlayabilmek demektir. Bu aslında tüm mülteciler için ideal olan bir çözümdür. Biz umuyoruz ki Suriye'deki barışın sağlanması için çalışmalar devam edecek. Bu süreç boyunca Suriyeli insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar devam edecek. Bu sürecin sonunda umuyoruz ki gerekli koşullar sağlanmış olacak ve bu süreç için bizler çalışmalarımızı sürdüreceğiz ki insanlar ülkelerine geri dönebilsinler" ifadelerinde bulundu.
'AFGANİSTAN'DA İNSANLAR KENDİ ÜLKELERİNDE MÜLTECİ KONUMUNA GELDİ'
Grandi, son birkaç hafta içinde Afganistan ve Taliban'ın arasındaki çatışmadan dolayı insanların kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşürüldüğünü söyledi. Afganistan ile Taliban arasındaki çatışma ortamının neredeyse bitme aşamasında olduğunu söyleyerek öncelikli olarak Afganistan'da mağdur olan insanlara insani yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Grandi, "Son birkaç haftadır Afganistan ile ilgili büyük bir kriz görüntüsü var. Afganistan'daki en büyük problem ülke içinde yerinden edilmedir. Bugün ülkesi içinde mülteci durumuna düşmüş kişilerden bahsediyoruz. 3 buçuk milyon insan ülkesi içinde yerinden edilmiş durumda. Bunların 500 bini yakın zamanda Taliban ve Afgan devletinin arasındaki çatışma dolayısıyla yerlerinden edildiler. Bahsettiğimiz çatışma ortamı neredeyse bitme aşamasında" dedi.
Afganistan için yardım müzakerelerinin devam edeceğini söyleyerek şu ana kadar büyük bir Afgan gurubunun başka ülkelerinin sınırına geçmek için hareket etmediğini dile getiren Grandi, "Bizler ve özellikle insani kuruluşlar önceliğinde oradaki insanların insani ihtiyaçların giderilmesine odaklanmamız gerekiyor. Yakın zamanda kış ayları yaklaşacak. Özellikle Afganistan'ın bazı bölgeleri çok soğuk oluyor. Oradaki insanların çok ihtiyaçları olmakla birlikte evlerinden edilmiş insanların çok daha fazla ihtiyaçları olacak. Bunun farkındayız. Bu kapsamda Afganistan'daki insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için müzakerelerimize devam edeceğiz. Şu ana kadar büyük çaplı insan kalabalığının Afganistan sınırını geçmeye çalıştığını gözlemlemedik. Şu ana kadar görmedik ancak bunu göre de biliriz" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇAhmet ATMACA
2021-09-10 20:23:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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