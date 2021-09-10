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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“İki Gözüm Ahmet” filmi Gaziantep’te gösterime girdi

İHA

“İki Gözüm Ahmet” filmi Gaziantep’te gösterime girdi

Yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata’nın yaptığı ünlü sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını konu alan “İki Gözüm Ahmet” filmi Gaziantep’te gösterime girdi.
Yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata’nın yaptığı, Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri konu alan "İki Gözüm Ahmet” filmi Gaziantep’te de sinemaseverlerle buluştu. 16 ülke ve birçok sinema salonunda gösterime giren filmde Ahmet Kaya rolünde Özgür Türel yer alırken, filmin senaristliğini Gani Rüzgar Şavata ve İlker Barış üstlendi. Biyografi ve dram dalında olan “İki Gözüm Ahmet” filmi Ahmet Kaya’nın hayatına dair birçok bilgi ve kesitleri izleyicilere aktarıyor.
Filmin Gaziantep’te gösterime girmesinin ardından açıklamalarda bulunan yönetmen Gani Rüzgar Şavata, filmin kesinlikle izlenmesi gerektiğini dile getirdi. Şavata, “İki Gözüm Ahmet” filmi ile merhum sanatçı Ahmet Kaya’yı hafızalarda canlı tuttuklarını söyleyerek, “Konu Ahmet Kaya olunca durmak, düşünmek lazım. Gerek nokta gerekse de ünlem koymak lazım. Dünü bugüne, bugünü yarına taşımak için eşsiz insan Ahmet Kaya’nın hayatından kesitlerle yola çıktık. 20 yıl boyunca bu filmi kimse yapamadı biz yaptık. Bazıları neden yaptığımızı sordu. Nedeni var mı? Siz yapsaydınız, bize nasip oldu. 35 yürekli insan cebimizdeki nevale parasını da filme yatırdık. Büyük bir bütçeyle bu filmi çektik. Sonra Ahmet Kaya’nın hayatını 2 saatlik bir filmle anlatamayacağımız için 2 film çektik. İnşallah yine Ahmet Kaya’nın hayatını konu alan ikinci filmimiz olan 'Sürgün' filmini 2022’de gösterime katacağız. Tabii bu filmi isteyenler de, istemeyenler de vardı. Bu düşüncelere saygı duyduk ama kamuya mal olmuş bir insanın filmi de yapılır, kitabı da basılır, belgeseli de çekilir. Çünkü bu tarz insanlar toplumun hayat damarındandır. Bizde bundan yararlandık ve filmimizi yaptık. Ben şu anda kendi ülkemin Gazi şehrinde onurluyum, gururluyum. Filmi izlemeye herkesi bekliyorum. Bu film mutlaka seyredilmeli, seyrettirilmelidir. Avrupa’dan film hakkında çok güzel geri dönüşler aldık. Bu filme can veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yüzlerce, binlerce arkadaşımızla bu filme emek verdik, can verdik. Bu filmle Ahmet Kaya’yı canlı tuttuk, yaşattık” diye konuştu.

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