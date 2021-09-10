BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Türkiye'ye teşekkür BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: "Uluslararası camiada bulunan ülkelere, uluslararası organizasyonlara Türkiye'nin bu cömert politikasının devamı için gerekli yardımın daha fazla ve zamanında iletilmesi bağlamında tekrarlama fırsatı oldu"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filoppo Grandi, Türkiye’ye mülteciler için yapılan çalışmalar konusunda teşekkür ederek, "Uluslararası camiada bulunan ülkelere, uluslararası organizasyonlara Türkiye'nin bu cömert politikasının devamı için gerekli yardımın daha fazla ve zamanında iletilmesi bağlamında tekrarlama fırsatı oldu" dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filoppo Grandi, Güneydoğu gezisinin sonunda Gaziantep’te basın toplantısı düzenledi. Türkiye’ye mülteciler için yapılan çalışmalar konusunda teşekkür eden Grandi, "Tekrardan uluslararası camiada bulunan ülkelere, uluslararası organizasyonlara Türkiye'nin bu cömert politikasının devamı için gerekli yardımın daha fazla ve zamanında iletilmesi bağlamında tekrarlama fırsatı oldu. Suriye'deki durum yıllar geçmesine rağmen çözüme ulaşmış değil. Zira politik, siyasi çözüm demek mültecilerin kendi ülkelerine gitmelerini sağlayan durum demektir. Ama bu aslında tüm mülteciler için ideal olan çözüm demektir. Biz umuyoruz ki Suriye'de barışın sağlanması için çalışmalar devam edecek. Bu arada insani kurumlar, insanların ihtiyaçları için çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Afganistan sınırından başka ülkelerin sınırına büyük bir göçün olmadığını gözlemlediklerini söyleyen Grandi, "Afganistan'da 3,5 milyon kişi yerinden edilmiş durumdadır. Bunların 500 bini Taliban ve Afganistan devletinin arasındaki çatışmalar sebebiyle yerlerinden edildiler. Bu bahsettiğimiz neredeyse çatışma ortamı bitmiş durumda. Şu ana kadar çok büyük hareketin Afganistan sınırına ulaşmadığını gözlemledik. İnsani yardımların doğru zamanda Afganistan'a ulaşması lazım. Başka ülkelere sığınmak isteyen mülteciler olabilir. Bu durumda uluslararası camianın özellikle komşu ülkelere, İran, Pakistan gibi ülkelere yardım etmesi gerekiyor” dedi.

Taliban ile ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda müzakerelere devam edeceklerinin altını çizen Grandi, “Afganistan'ın bazı bölgeleri soğuk, ihtiyaçları var. Ama yerlerinden edilmiş ve evleri olmayanların daha çok ihtiyacı olacak. İnsani kuruluşlar olarak Taliban ile bazı bölgelerde ihtiyaç içinde kişilerin yardıma ulaşması için müzakerelere devam edeceğiz” diye konuştu.

Ayrıca Grandi, önümüzdeki pazartesi düzenlenen toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Afganistan için yardım çağrısında bulunacağını sözlerine ekledi.

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