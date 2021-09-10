Gaziantep’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Gaziantep’te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıbrıs Caddesi'nde seyir halinde olan K.S. idaresindeki 27 AGP 239 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 KK 575 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılardan M.C’nin hamile olduğu öğrenildi.

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