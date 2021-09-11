Gazi şehir, Yeşilçam şarkılarıyla nostaljik bir havaya büründü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dinleyicileri eski zamanlara götürecek nostalji dolu Yeşilçam şarkıları Gaziantep’te yankılandı. Konserin solist sanatçıları Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal’dı.

Gazi şehirlileri Yeşilçam Film kuşaklarının eşsiz film müzikleriyle yeniden buluşturmak, vatandaşlara nostaljik bir konser yaşatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca hayata geçirilen “Ustalara SaygıYeşilçam Şarkıları Konseri” adlı etkinlik, Masal Parkı’nda müzikseverlerle buluşturuldu. Konserde Yeşilçam filmlerinin şarkıları seslendirildi. Şarkılara zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti. Söylenen şarkılar, dinleyenleri filmlerin çekildiği yıllara götürdü. Konserde sanatçıların ve orkestranın performansı katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Solist sanatçı Çiğdem Gürdal, Gaziantep’te konser vermekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu kıymetli organizasyonunda siz saygıdeğer sanatseverlerle karşı karşıya olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan seslerinden Belkıs Özener ise "Değerli Gaziantepliler, değerli dinleyenlerim. Yıllarca beni sinemadan dinlediniz. Şimdi karşınızdayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve ayrı ayrı kucaklıyorum." diyerek dinleyicileri selamladı.

Unutulmaz Yeşilçam şarkıları

Akıcı bir senaryoyla sahneye konmuş olan “Ustalara SaygıYeşilçam Şarkıları Konseri”, içeriğinde Türk sinema tarihine damga vurmuş, film müziklerinden elit bir seçkiyi barındırdı. Oluşturulan repertuar ait olduğu filmlerle paralel geçkiler yaparak dinleyiciye görsel ve işitsel bir ziyafet sundu.

Müzikli Yeşilçam filmlerinin büyük çoğunluğuna sesi ile hayat vermiş Belkıs Özener ve günümüz ses sanatçıları arasında müstesna bir yeri olan Çiğdem Gürdal, bir televizyon programı titizliğiyle hazırlanan etkileyici bir konserle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.