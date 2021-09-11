Aşı yaptırmayan galerici korona virüsten öldü Ailesine son mesajında, “2-3 gün içinde kavuşacağız” dedi, koronadan hayatını kaybetti

Gaziantep’te Covid 19 aşısı yaptırmayan 5 çocuk babası, 15 gün önce yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Gaziantep’te, yaşayan galerici Müslüm Ayhan, 15 gün önce gittiği hastanede yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Ayhan, nefes almada sorun yaşayınca yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakıma girmeden sevenlerine mesaj yollayan Ayhan, ‘Allah’a hamd olsun iyiyim, beni merak etmeyin, çok çok selamlarımı iletiyorum sizlere. Bol bol dua edin, inşallah 23 gün içerisinde aranıza kavuşacağım, tekrar oturacağız, sohbet edeceğiz” dediği ortaya çıktı.
Öte yandan, aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 47 yaşında Müslüm Ayhan, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.