Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, yolun karşıma geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapınca devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Yıldırım ile yanındaki kızı Cemre yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım yönetimindeki 31 SJ 728 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Yıldırım´ın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, İbrahim Yıldırım ile arkasında oturan kızı Cemre yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla babakız İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-09-11 14:45:45



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