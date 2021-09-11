İbrahim Ay güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İbrahim Ay güven tazeledi

İHA

İbrahim Ay güven tazeledi

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC) 27. Genel Kurulu ve yönetim kurulu seçimleri yapıldı. 2 adayın olduğu kongre adaylardan birinin çekilmesiyle tek liste gerçekleştirildi. Mevcut Başkan İbrahim Ay, kullanılan 174 oyun 173'ünü alarak güven tazeledi.
Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 27. Genel Kurulu divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Oluşturulan divan kurulunun yönettiği kongreye, kayıtlı bulunan 224 üyeden 179'u katılarak hazirun listesine imza attı. Kongreden haftalar öncesinde adaylığını açıklayan Levent Özkurt, adaylıktan çekilmesi üzerine seçimlere tek liste ile gidildi.
GGC yönetiminin aldığı karar gereği tek liste olmasına rağmen “gizli oy açık tasnif” yöntemi ile oy kullanma işlemine geçildi. Saat 17.00’da sona eren oylamanın ardından sayım işlemi yapıldı. 179 kişinin imza attığı hazirun listesinden 174'ü oy kullandı. 1 oyun geçersiz olduğu seçimlerde mevcut başkan İbrahim Ay’ın listesi 224 üyeden 173’ünün oyunu alarak, 3 yıllığına göreve seçildi.
Oylama öncesinde konuşan İbrahim Ay, 27. genel kurulunu gerçekleştirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Gaziantep Gazeteciler cemiyetinin, kent basının amiral gemisi olduğunu vurgulayan İbrahim Ay, yeni dönemde ise hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında ise şu vaatlerde bulundu:
"Geçen seçimde verdiğimiz her sözü, taahhüt ettiğimiz her projeyi gerçekleştirdik. Sizlere mahcup olmadık. Önümüzdeki dönem için yine örnek ve öncü olacak projelerimizi hazırladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yeni dönemde 2. Toplu Konut Projemizi hayata geçireceğiz. Böylece ev sahibi olmayan meslektaşımız kalmayacak. Cemiyetimize ait yeni hizmet binamızı ve binanın altında yer alacak lokalimizi de yine meslektaşlarımıza, camiamıza kazandıracağız. Üyelerimizin gazetecilik mesleğini icra ederken yaşadığı hukuki sorunlar için ücretsiz hukuki destek sağlayacağız. Üyelerimizin (Yurt içinde ve yurt dışında alacakları eğitim ve yapacakları mesleki çalışmalarla) yetkinliklerini ve mesleki gelişimlerini artıracak çalışmalarına destek olacağız. Üyelerimizin mesleki gelişimi için paneller, seminerler düzenleyeceğiz. Onları usta gazetecilerle bir araya getirerek tecrübelerinden, bilgi ve birikimlerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Fotoğraf, tasarım, sosyal medya, görüntü, kamera, metin yazarlığı gibi konularda, alanında uzman isimlerin eğitmen olacak katılacağı eğitim atölyeleri gerçekleştireceğiz. Basınsanayiüniversite işbirliği ile; CV bankası oluşturularak, onların ihtiyacı olan (basın danışmanlığı, grafiker, fotoğrafçı, kamera çekimi, sosyal medya danışmanlığı vb.) konularda aracılık hizmeti verilmesi. Yerel medya (Gazete, TV, Radyo, İnternet Sitesi, Dergi) kuruluşlarının güçlenmesi, kendilerini ve hizmetlerini doğru ifade edebilmesi için kampanya yaparak yerel basına tanıtım desteği vereceğiz. Cemiyetimize basın mesleği ile ilgili yapılan öneri ve şikayetleri değerlendirmek üzere Etik Kurulu oluşturacağız. Üyelerimize; Eğitim, sağlık, akaryakıt indirimi, konaklama vb. alanlarda, ilgili firmalarla/kurumlarla yapacağımız protokoller vasıtasıyla çeşitli avantajlar sunacağız. Evlenen üyelerimize 3 bin TL evlilik desteği sağlayacağız. Askere giden üyelerimize 2 bin TL destek vereceğiz. Üyelerimizin yeni doğan çocuğu için 1.500 TL destek vereceğiz. Üyelerimizin birinci derece yakınlarının kaybında (Anne, baba, eş, çocuk) 3 bin TL maddi destek vererek, manen olduğu kadar madden de yanlarında olacağız. Üyelerimizin üniversiteyi kazanan (şehir dışı) bir çocuğuna yılda bir defaya mahsus olmak üzere 1.500 TL eğitim desteği vereceğiz. Değerli meslektaşlarım sahada çalışan emekçi arkadaşlarımdan gelen talepler doğrultusunda çalıştığı kurumdan ayrılan Cemiyet üyesi meslektaşlarımıza öncelikle yeni iş imkanı oluşturmaya çalışacağız. Bu süreçte 3 ay boyunca arkadaşlarımıza ayda 1.500 TL işsizlik desteği sağlayacağız."
Kongreye katılanlara ve destek olanlara da teşekkür eden İbrahim Ay, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmasında ise, "Pandemi döneminde güvenle kongremizi yapmamıza yardımcı olan Sayın Valimize ve Emniyet personelimize teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzu burada sonlandırmış olduk. Biz seçimimizi diğer adayımızla yaptığımız görüşmede kararlaştırdığımız gibi sadece üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Şimdi önümüze bakacağız. Bu bizim ‘Ustalık dönemimiz’ olacak Projelerimizi ve taahhütlerimizi en kısa sürede gerçekleştirecek ve Allah’ın izniyle sizlere mahcup olmayacağız. Verdiğimiz sözlerin fazlasını yapamaya çalışacağız. Cemiyetimizin bayrağını el birliği ile yukarı taşıma gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.
İbrahim Ay başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:
"Bülent Çulcuoğlu, Mehmet Boncuk, Yaşar Yavuz, İsmail Şahin, Ahmet Orhan Akın, Kerem Kocalar, Nihat Düzgün, Gülşah Sert, Galip Ünlükara, Mehmet Bora Zor, Hacı Vakkas Salıcı, Hasan Kırmızıtaş, Mustafa Tekin Çiçek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı
Turkey maintains a positive refugee policy says UN Official Grandi
YEREL HABERLER Turkey maintains a positive refugee policy says UN ...
Aşı yaptırmayan galerici korona virüsten öldü Ailesine son mesajında, “2-3 gün içinde kavuşacağız” dedi, koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aşı yaptırmayan galerici korona virüsten ...
Gazi şehir, Yeşilçam şarkılarıyla nostaljik bir havaya büründü
YEREL HABERLER Gazi şehir, Yeşilçam şarkılarıyla nostaljik bir ...
Kazada ölen iki kardeşin cenazeleri İzmir’e gönderildi
YEREL HABERLER Kazada ölen iki kardeşin cenazeleri İzmir’e ...
Gülşen Özkaya taziye evi törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Gülşen Özkaya taziye evi törenle hizmete açıldı
GKV’li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi
YEREL HABERLER GKV’li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi
Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı Şüpheli N.Y. bakıma muhtaç çocuğu olduğu için serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına ...
Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Polis memuru ve kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 ...
Gaziantep’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ...
Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu (2)
YEREL HABERLER Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu (2)
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Türkiye'ye teşekkür BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: "Uluslararası camiada bulunan ülkelere, uluslararası organizasyonlara Türkiye'nin bu cömert politikasının devamı için gerekli yardımın daha fazla ve zamanında iletilmesi bağlamında tekrarlama fırsatı oldu"
YEREL HABERLER BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Türkiye'ye ...
“İki Gözüm Ahmet” filmi Gaziantep’te gösterime girdi
YEREL HABERLER “İki Gözüm Ahmet” filmi Gaziantep’te gösterime girdi
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye, pozitif bir mülteci politikası yürütüyor
YEREL HABERLER BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye, ...
Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu
YEREL HABERLER Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu
GAÜN'ün genç diş hekimleri törenle mezun oldu
YEREL HABERLER GAÜN'ün genç diş hekimleri törenle mezun oldu
Teknofest'te yarışacak öğrencilere maddi destek
YEREL HABERLER Teknofest'te yarışacak öğrencilere maddi destek
Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi
YEREL HABERLER Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü ...
Gaziantep’te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye dağıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve ...
Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu
Gaziantep'te 131 kilo esrara 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 131 kilo esrara 5 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Hastanedeki çocuklara masal kitabı dağıtıldı
YEREL HABERLER Hastanedeki çocuklara masal kitabı dağıtıldı
15 temmuz Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 15 temmuz Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.