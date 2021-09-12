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144 ülkenin halısı Gaziantep'ten GAHİB Türkiye'de üretilen halıyı dünyaya ihraç ediyor Mektepli halı üreticileri ve ihracatçıları yetişiyor Ocak-Ağustos 2021’de GAHİB’ten 1 milyar 442 milyon 584 bin dolarlık halı ihracatı

İHA

144 ülkenin halısı Gaziantep'ten GAHİB Türkiye'de üretilen halıyı dünyaya ihraç ediyor Mektepli halı üreticileri ve ihracatçıları yetişiyor Ocak-Ağustos 2021’de GAHİB’ten 1 milyar 442 milyon 584 bin dolarlık halı ihracatı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan bölgeden 8 aylık dönemde 144 ülkeye yönelik bir önceki döneme oranla yüzde 38,7 artışla toplam 1 milyar 442 milyon 584 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade ederek Ağustos ayında yine bir önceki döneme oranla yüzde 16,8’lik artışla 166 milyon 982 bin dolarlık ihracata imza atıldığını söyledi.
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Ahmet Kaplan başkanlığındaki değerlendirme toplantısı zoom programı üzerinden gerçekleştirildi. OcakAğustos 2021 dönemine ilişkin 8 aylık ihracat rakamlarının değerlendirildiği toplantıda sektürel sorunlar da masaya yatırılarak konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan bölgeden 8 aylık dönemde 144 ülkeye yönelik bir önceki döneme oranla yüzde 38,7 artışla toplam 1 milyar 442 milyon 584 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade ederek Ağustos ayında yine bir önceki döneme oranla yüzde 16,8’lik artışla 166 milyon 982 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade etti. Dünya genelinde ekonomik gelişmelerin yanı sıra sektörel gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan halı sektöründeki dünya liderliğinin kalıcılığını sağlamak ve üretim gibi ihracatında sürdürülebilir hale getirilmesi yönünde teknolojiye olduğu gibi beşeri sermayeye de önem verdiklerini ve bu anlamda birçok alanda eğitimleri desteklediklerini ifade ederek önümüzdeki dönemlerde mektepli halı ihracatçılarının dünya pazarlarında boy göstereceğine inandıklarını sözlerine ekledi. Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede 2021 yılının 8 aylık diliminde GAHİB’in en fazla halı ihracatı yapan birlik olma özelliğini koruduğunu belirterek “yılın 8 aylık diliminde ülke genelinden gerçekleştirilen toplam 2 milyar 69 milyon 106 bin dolarlık halı ihracatının yüzde 69,7 bölümüne denk gelen 1 milyar 442 milyon 584 bin dolarlık ihracat GAHİB üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 38,7 artışla gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında ise GAHİB üyesi firmalar 166 milyon 982 bin dolarlık halı ihracatıyla sektörümüze katkı sağlamıştır” dedi.
"Navlun sorunu global ama biz milli lojistiğimizi oluşturmak zorundayız"
Pandemiyle birlikte birçok sektörde önemli sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Başkan Ahmet Kaplan bütün sektörler gibi navlun fiyatlarındaki anormal artışın halı sektörünü de olumsuz etkilediğini ve ürünlere önemli bir maliyet getirdiğini ifade etti. Başkan Kaplan açıklamasına “Navlun fiyatlarındaki artış global bir sorun olup bütün dünyayı yakından ilgilendirmektedir. Elbette buna bir çözüm üretmek ve Türkiye’nin kendi lojistik ağını oluşturması önümüzdeki süreçte sadece bizim sektörümüz için değil, bütün sektörler için hayati önem taşımaktadır. Son zamanlarda birçok firmanın çaresizlikten kendi lojistik firmalarını kurmaya başladığını izliyoruz. Bunu milli lojistik merkezi haline getirmek elbette mümkün. Bizler halı sektörü olarak böyle bir oluşuma gerekli desteği vereceğiz. Hükümetimizin bu konuyla ilgili her türlü çalışmasını destekliyoruz” dedi.
Ülke grupları bazlı ihracatta liderlik Amerikan ülkelerinde
OcakAğustos 2021 döneminde GAHİB’ten gerçekleştirilen 1 milyar 442 milyon 584 bin dolarlık ihracatın ülke bazlı dağılımında ise ilk sırayı 647 milyon 533 bin dolarla Amerikan ülkelerinin aldığını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ikinci sırayı 226 milyon 366 bin dolarla Ortadoğu ülkelerinin aldığını ve üçüncü sırayı ise 217 milyon 232 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerinin aldığını sözlerine ekledi. Bu süreçte ülke bazlı makine halı ihracatının 130 milyon 988 bin dolarlık bölümü Afrika ülkelerine, 71 milyon 793 bin dolarlık ise diğer Avrupa ülkelerine ihracatın gerçekleştirildiği açıklandı. Eski Doğu Bloku ülkelerine 54 milyon 548 bin dolarlık, Asya ve Okyanusya ülkelerine 49 milyon 177 bin dolarlık makine halısı ihracatı yapılırken Türki Cumhuriyetlere ise bu süreçte 38 milyon 579 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.
144 ülkeye Gaziantep’te üretilen makine halısı serdik
144 ülkeye ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu halı ihracatçılarının en fazla makine halısını 602 milyon 772 bin dolarla Birleşik Devletlere yaptığını belirten Başkan Ahmet Kaplan ülke bazlı ihracatta ikinci sırayı 69 milyon 945 bin dolarla Birleşik Krallığın aldığını ve üçüncü sırayı da 65 milyon 54 bin dolarla Birleşik Arap Emirliklerinin aldığını sözlerine ekledi. Ülke bazlı ihracatta ilk on ülke arasına giren Irak’a 57 milyon 93 bin dolar, Almanya’ya 56 milyon 711 bin dolar, Libya’ya 48 milyon 162 bin dolar, Bulgaristan’a 46 milyon 991 bin dolar, Mısır’a 34 milyon 412 bin dolar, Kazakistan’a 29 milyon 679 bin dolar ve onuncu sırada Kuveyt’e 29 milyon 516 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.
"Sorunlar bizleri zorluyor ama yıldırmıyor"
Son dönemlerde Suudi Arabistan ve bazı Ortadoğu ülkelerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini de ifade eden Başkan Ahmet Kaplan bu tür sıkıntıların sektörel krizi dönüşmesine izin vermeden farklı pazarlardaki Pazar paylarını arttırmaya yöneldiklerini ifade etti. Başkan Kaplan açıklamasına “Üretici ve ihracatçılarımız her krizi fırsata dönüştürmeyi öğrendi. Geçmiş yıllardaki deneyimlerimiz burada önemli rol oynuyor. Birkaç pazarda büyümek yerine mevcut pazarları koruyarak Pazar çeşitliliğini arttırıyoruz. Bir yerde sorun çıkarsa diğer bölgelere daha fazla ağırlık veriyoruz. Elbette gönül ister ki en kısa zamanda özellikle Suudi Arabistan’la yaşanan gerek hammadde gerekse halı ihracat sorunlarının giderilmesidir. Amerika’nın yüksek vergi uygulaması, bazı Türki Cumhuriyetlerinde uygulanan aşırı vergiler elbette sektörümüzü zorluyor ama asla yıldırmıyor” diye konuştu.

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