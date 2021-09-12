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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fadıloğlu M.Hayi Özkeçeci Spor Kompleksini inceledi

İHA

Başkan Fadıloğlu M.Hayi Özkeçeci Spor Kompleksini inceledi

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Belediye Başkanı Fadıloğlu, ilçesinde yapımı süren ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ile birlikte inceledi. Tesisi beğenen Gözger, "Bizim top oynadığımız yıllarda, bizi hamamlara almıyorlardı. Çünkü eski sahaların çamuru ayağımızda kalın bir katman yapıyordu" dedi.
Amatör spor kulüplerinin ve sporcularının en büyük destekçilerinden olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar yaptığı spor tesisi yatırımlarına bir yenisini önümüzdeki günlerde ekleyecek. Toplam 15 bin metrekare büyüklüğe sahip M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’ni Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ile birlikte gezen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kompleks içerisinde; 90X55 metre ebadındaki bir futbol sahası, 880 metrekare kapalı alan, 550 metrekare kulüp eğitim binası, 275 kişilik türbin, antrenman sahası, koşu pisti, soyunma odaları, hakem odaları ile açık otopark alanı bulunduğunun bilgisini paylaştı.
"Türkiye'de sayılı illerde olan bir tesis"
Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, şu ifadeleri kaydetti:
“Başkanımız şu an yanımda diye söylemiyorum, her platformda dile getiriyorum. İyi ki var, iyi ki bizim Başkanımız, iyi ki sporu seviyor. Bu bizim için çok önemli. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, biz ne zaman spor adına Başkanımızın yanına gittiysek, bir şey talep ettiysek fazlasıyla aldık. Hep böyleydi, hep böyle olmaya da devam etti. Şuraya baktığımız zaman hakikaten gençlerimizin istihdam edilebileceği, onlara fayda sağlanabilecek mükemmel bir saha. Başkanımız kompleksin her tarafını gezdirdi sağ olsun. Arkamızda duran şu bina, bence Türkiye’de sayılı illerde olan bir bina ve sayılı illerde olan bir tesistir. Biz bunun örneğini Kayseri’de gördük, onun haricinde İstanbul’da falan da hiç rastlamadım. Amatör adına konuşuyorum, konuştuklarımın hiç birini biz burada hiç görmedik. Seviye artık öyle üst sıralara geldi ki tahmin ediyorum bu seviyelerin üzerine çıkacak inşallah yöneticilerimiz çıkar. Ama şu an içerisinde bulunduğumuz tesis inanılmaz bir spor tesisi, inanılmaz güzel bir hizmet. Bu hizmet için Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Amatör sporcular adına teşekkür ediyorum. Federasyonum adına teşekkür ediyorum. Bizim top oynadığımız yıllarda, bizi hamamlara almıyorlardı. Çünkü eski sahaların çamuru ayağımızda kalın bir katman yapıyordu, hamamlara almıyorlardı bizi. Ama şimdi sporcularımızın inanın kramponları toz olmuyor. İşte bu durum, Sayın Başkanımızın sayesindedir. Yani bunu başka bir şekilde nasıl tarif edebilirsiniz. Bunu konuşmamak mı gerekiyor ve ya bunları söylememek mi gerekiyor. Ben bunları söyleyeceğim, sonuna kadar söyleyeceğim. İnşallah başkalarına bu vesile olur. Onlar da bir görür, onlar da gençlere yönelir, onlar da böyle sahaları gençlerin hizmetine sunar. Onun için sonsuz teşekkür ediyorum Başkanımıza ve emeklerine sağlık diyorum.”
"Bu işi bilenleri biliyoruz"
İşi bilen kişilerle yaptıkları istişareler neticesinde çalışmalarına yön verdiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Başkanımızın da bahsettiği gibi bizim çocukluk yıllarımızda 20’ye yakın semt sahası vardı. Tabi son dönemlerde standartlar yükseltilsin derken, elimizdeki mevcut olanlar da kayboldu. Diğer taraftan da gençliğin enerjisini deşarj edebilmek adına hep sıkıntılardan bahsediyoruz, türlü türlü sıkıntılar ortaya çıktı. Bunları bertaraf edebilmenin tek yolu, gençlerimizin enerjisini doğru şekilde deşarj edebilmek. Bu da sporla mümkün. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren her branşla uğraşmak yerine belirli branşlarda ihtisaslaşmayı seçtik. Futbol da ana kalemlerimizden biri. Biz 365 gün eğitim veren futbol akademisine sahibiz. Belediyelerin profesyonel takımlara kaynak aktarması söz konusu değil. Amatör kulüplere, amatör spora destek vermesi söz konusu. Bunun dahi belirli bir limiti var, bütçemize doğru orantılı olarak. Bunu dengeli kullanabilmek adına da 5 branşta eşit bir şekilde faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu spor kompleksi de özellikle bu bölgedeki çocukların, gençlerin enerjisini doğru deşarj edebilmek açısından çok önemli bir projeydi. Daha önce standardın dışında bir sahamız vardı. Artık ekonomik ömrünü de doldurmuştu. Biz bu işi bilmiyoruz ama bilenleri biliyoruz. Bilenler bize dedi ki çok geniş olmasa da bize mutlaka ikişer tane soyunma odası yapılsın. Planlamamızı ona göre yaptık ve ona göre hayata geçirdik. Yine burada kaynakları verimli kullanabilmek adına tribünün çatısını eski stadın olduğu yerden söktük, boyadık, yeniden kullandık. Bizim derdimiz, milletimizin kaynağını milletimize yeniden hizmet ettirecek şekilde ve en ekonomik şekilde kullanmak. Bu da sadece bir başımıza değil, bu işi bilenlerle istişare etme neticesinde oluyor. Bu şekilde de Gaziantep futboluna, Türk futboluna mutfak noktasında biz emek vermiş olacağız. Bizim derdimiz işin alt kademesinde çalışıp, kademe kademe yukarıya çıkartmak. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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