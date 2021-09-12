MHP'den Gaziantep çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 9 ilde yapılması planlanan ve ilki 4 Eylül’de Afyonkarahisar’da düzenlenen İstişare Toplantıları’na 13 il teşkilatının katılımıyla Gaziantep'te devam edecek.

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, 19 Eylül’de Gaziantep’te gerçekleştirecek toplantıda partisinin 12 il ve bağlı ilçe teşkilatlarını ağırlayacaklarını kaydetti. Çıkmaz, "Söz konusu 9 toplantıdan biri, Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda 19 Eylül 2021 tarihinde, Gaziantep’te gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl teşkilatı olarak bizler, bölgemizden 12 il ve bu illere bağlı ilçe teşkilatlarını şehrimizde ağırlama olanağı bulacağız” ifadelerine yer verdi.

Çıkmaz, açıklamasında Cumhur İttifakı'nın bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye hedefiyle yoluna devam ettiğini belirterek, "Milletimizce malum olduğu üzere Cumhur İttifakı, Türkiye’nin ve Türk milletinin bekasını gözetmenin zaruri olduğu bir dönemin şartlarında şekillenmiştir. Beka olgusu bağlamında milli mutabakatı sürdürme ihtiyacı, bugün de bütün kuvvetiyle varlığını hissettirmektedir. Nitekim Türkiye’nin muhalifi olan şer odakları, ülkemizin bölgesel ve küresel hedeflerinden rahatsızlık duyduklarını her fırsatta ortaya koymaktadır. Bu perspektifle Cumhur İttifakı, öncelikle bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye hedefi için kolları sıvamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, yukarıda anılan hedeflere katkı sunmak amacıyla siyasal çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, TBMM’nin yeni yasama dönemi öncesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin yüce iradeleriyle ‘Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler’ konseptiyle 9 ilde bölge istişare toplantıları yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Türkiye gündemini teşkil eden önemli meselelerin, bölge teşkilatlarıyla istişare edilmek üzere masaya yatırılması için, söz konusu toplantılar oldukça önemlidir" dedi.

Gündemi iç ve dış meseleler olacak

Çıkmaz, düzenlenecek toplantının gündemindeki konularla ilgili bilgilendirmede ise, "Toplantılarda Meclis çalışmaları, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı iç ve dış gündem konuları ele alınacaktır. Meclis çalışmalarıyla ilgili üzerinde durulacak hususların başında yeni anayasa hazırlıklarıyla Cumhur İttifakı bünyesinde bu hususta sağlanan mutabakat ve konunun Meclis gündemine getirilmesi gelmektedir. Cumhur İttifakı 2023 vizyonu ve o tarihte yapılacak seçimler için devam edecek olmakla birlikte, bu siyasi mutabakatın Türkiye’nin bütün 21. Yüzyılı kapsayacak küresel hedefler doğrultusunda sürdürülmesi hususu üzerinde durulacaktır" ifadelerini kullandı.

Birliktelik perçinlenecek

Başkan Çıkmaz, teşkilatlar arasındaki birlikteliğin de perçinleşeceğini söyledi toplantıya en iyi şekilde ev sahipliği yapmak istediklerini de anlatarak, "Söz konusu 9 toplantıdan biri, Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda 19 Eylül 2021 tarihinde, Gaziantep’te gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl teşkilatı olarak bizler, bölgemizden 12 il ve bu illere bağlı ilçe teşkilatlarını şehrimizde ağırlama olanağı bulacağız. Bölgemize ve ülkemize ilişkin son derece önemli meselelerin masaya yatırılarak istişare edileceği bu toplantı kapsamında, anlamlı bir bütünün uyumlu parçalarını teşkil eden bölge teşkilatları olarak, birbirimizle hasbihal edip ahenk ve eşgüdümümüzü perçinleyeceğimiz için heyecanlı ve mutluyuz. Gaziantep İl teşkilatı ve ilçe teşkilatları olarak, toplantının mümkün olan en üst düzeyde verimli gerçekleşmesi için gerekli hazırlıklar noktasında çalışmalara başlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

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