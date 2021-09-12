Gaziantep'te boğazı kesik bulunan köpek vatandaşın dikkatiyle kurtuldu

Gaziantep’te bir mesire alanında boğazı ve boynu kesilmiş halde bulunan sokak köpeği vatandaşların dikkatiyle kurtarıldı.
Olay, Nizip ilçesine bağlı Karpuzatan mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde mesire alanına giden Belediye Meclis Üyesi Veli Aydemir, yanına yaklaşan köpeğin yaralı olduğunu görünce müdahale etti. Kesinin olduğu bölgeye tampon uygulayan Aydemir, sonra veteriner olan arkadaşı Hüseyin Nezir Alkurt'u arayarak yardım istedi. Boğazının ve boynunun kesildiği anlaşılan köpek yapılan müdahale ile hayata tutundu.
Karşı karşıya kaldığı olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirten Aydemir, hayvana zarar veren kişi ve kişilerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.