İslahiye de İlköğretim Haftası kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen törende, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin , "2021 2022 eğitim öğretim yılının ilçemize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle, öğrenci ve meslektaşlarımın İlköğretim Haftası'nı kutluyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum" dedi.

İlköğretim haftası programına İlçe Milli Eğitim Müdür Mustafa Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fatih Kökce, Okul müdürleri ve öğrencileri katıldı. Tören Saat 10.30 Cumhuriyet İlkokulundaki konferansla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.