Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

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Gaziantep’te, 6 Eylül12 Eylül tarihleri arasında yapılan Narkotik Operasyonlarından gözaltına alınan 315 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirdi.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “06.09.202112.09.2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında icra edilen operasyonlarda, 9 kilo 571 gram metamfetamin, 457 gram bonzai, 152 gram eroin, 226 gram esrar, 16 adet uyuşturucu hap, 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 315 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 9 şüpheli tutuklanmış, 306 şüpheli ise serbest bırakılmıştır” denildi.

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