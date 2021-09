Şahinbey Belediyesi’nden bir tesis de çapalı köyüne

Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefine doğru adım adım ilerleyen Şahinbey Belediyesi Çapalı Mahallesi (Köyüne)’ne yaptığı sosyal tesisicemevini vatandaşın hizmetine sundu.

Şahinbey İlçesi’ndeki vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda çalışmalar yapan Başkan Mehmet Tahmazoğlu Çapalı Köyüne yaptırdığı Çapalı Sosyal Tesisi Cemevi’ni vatandaşın hizmetine açtı. Yapılan tesiste Cem Evi, derslikler, toplantı salonu, mutfak ve lavabo bulunuyor. Düzenlenen açılış törenine AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Büyük projeler yapılıyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediyesi’nin yaptığı tesislerle ilçenin çehresini değiştirdiğini belirterek, “Öncelikle Cem evimizin yapımında emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine, emeği geçen tüm personele teşekkür etmek ediyorum. Böyle güzel bir katkıyı böyle güzel bir binayı Şahinbeyimize, köyümüze, mahallemize kattıkları için çok teşekkür ederim. Yapılan çalışmalarla böyle güzel tesisleri şehrimize, ilçelerimize kazandırmaktayız. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu şehrin her tarafına sosyal tesis, gençlik merkezi, spor salonları, kültür merkezi, spor tesisleri yaparak vatandaşlarımız ve gençlerimiz için çok büyük projelere imza atmaktalar. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na yapmış olduğu cem evi tesisimiz için çok teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Sorunlar Gaziantep modeli ile çözülüyor”

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Modeli ile şehrin sorunlarının tespit edilip çözüldüğünü belirterek, “Gaziantep birlikte yaşama kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Bunu şehrimizin her sokağında, caddesinde ve köyünde görebiliriz. Şehrimizdeki belediye başkanlarımız başta olmak üzere tüm yöneticilerimiz, vatandaşın her talebini kendi ihtiyacı gibi, kendi talebi gibi kabul edip, imkânlar ölçüsünde çözmeye çalışıyor. Şahinbey Belediyemizin yaptığı Cem evinde de bunu görüyoruz. Bizim çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü muhafaza ettikten sonra hepsi olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gaziantep'teki bütün Cem evlerinin ihtiyaçları tespit edildi. Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey'deki Cem evlerinin bütün ihtiyaçlarını biz karşılayalım dedi. Kalanlarını da özellikle taşra ilçelerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım biz karşılayalım dedi. Dolayısıyla da tam Gaziantep modeliyle Cem evlerinin eksiklik olarak görülen bütün ihtiyaçları tespit edildi ve bunların çözüm süreci başladı. Dedelerimizin bu işi sahiplenmesi ve gelecek kuşak kuşaklara aktarması bizim için çok önemli. Ben bir kez daha Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve bütün ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İş birliği ile çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılaşması noktasında herkesin işbirliği içerisinde çalıştığını belirterek, “Öncelikle Cem evimizin yapımında emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Yola çıktığımız zamanda çok iyi hatırlıyorum. Birçok köyümüzde içme suyu dahi yoktu. Şu anda hamdolsun şehrimizin içme suyu, kanalizasyonu, asfalt gibi her türlü eksiklikleri Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyelerimiz bir taraftan çalışarak tüm eksiklikleri gideriyorlar. Gaziantep'in çehresini değiştirdiler ama hayat devam ettiği müddetçe de eksiklikler mutlaka olacaktır. Biz bu eksiklikleri gidermek için çok yoğun ve iş birliği içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin başta olmak üzere Milletvekillerimizin, Bakanımızın, Valimizin ve ilçe belediye başkanlarımızın desteğiyle, şehrimizin tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Cem evimizin hem köyümüze hem ilçemize, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İsteğe ve ihtiyaca göre tesis yapıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda tesislerin yapıldığını ifade ederek, “Bizim için vatandaşın talebi önemli ve başımızın tacı. Buraya daha önce geldiğimizde derme çatma bir bina vardı ve Cem evi olarak kullanılıyordu. Gelen talep üzerine yeni bir tesisi yapmak için harekete geçtik. Diğer köylerimiz ve şehrin içerisinde standart yaptığımız tesislerimiz var. Ama burası daha farklı bir taleple kullanılacaksa vatandaşın ihtiyacı, talebi, beklentisi neyse o şekilde yapalım dedik. Tesisimizi vatandaşlarımızdan gelen talep ve istek üzerine inşa ettik. Altta erkek ve bayan iki tane yemekhanemiz, lavabolarımız, mutfağımız bulunuyor. Aynı zamanda içerisinde bir de muhtarlık ofisimiz var. Üst katta ise geniş bir salonumuz var. Cem evinizin Çapalı Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Birlik beraberliği gelecek nesillere aktarmalıyız”

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Bu topraklar öteden beri birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, tüm renkleriyle yaşandığı, Muhammed Mustafa (S.A.V) ile Ehlibeytin öncüsü Hazreti Hüseyin efendimizin sevgisiyle yoğrulmuş müstesna topraklar. Bize miras olarak gelen bu birliği, muhabbeti, sevgiyi bize düşen bizden sonraki nesillere de taşımaktır. Bu birliğin beraberliğin adresinin açılışında bulunmaktan bahtiyarlık duyduğumu ifade ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz cem evimizin bir kez daha ilçemize, ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözcüklerini kullandı.

“Önemli olan yapılan binaların içerisini doldurmak”

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, yapılan cemevinin doldurulması gerektiğini belirterek, “Burada okunan, okunacak olan dualar ve yapılacak hizmetler hak katında kabul ola. Cem evimizin yapımında emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile yaptığımız istişareler sonrasında Alevi inanç ve ritüellerine uygun bir şekilde bir tesis yapalım dedik ve bugün bu tesis bitti. Değerli canlar önemli olan yapılan binaların içerisini doldurmak. Ne kadar devasa da büyük kitleler de mabetler yapsak önemli olan oraya gelen gönüllerin güzel gönüllerle gitmesi, orayı doldurması. Tesisimizim tekrar hayırlı olmasını diliyor, hepinizi hak Muhammed Ali aşkıyla selamlıyorum” sözlerine yer verdi.

“Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Çapalı Köyü Muhtarı Yusuf Kayhan, Şahinbey Belediyesi’nin hiçbir taleplerini geri çevirmediğini söyleyerek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizleri kırmayarak köyümüze Cem evi yaptı kendisine ve ekibine teşekkür ederim. Başkanımız tesisimizin dışında da hiçbir zaman bizlerden desteğini esirgemedi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyor. Cem evimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

