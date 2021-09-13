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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank Gaziantep’in Fahri Hemşehrisi oldu

İHA

Bakan Varank Gaziantep’in Fahri Hemşehrisi oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji şehri Gaziantep’e verdiği destek ve katkılardan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın Birinci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Meclis’te, sanayi ve teknoloji alt yapısıyla giderek güçlenen Gaziantep’e destek ve katkılarından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Büyükşehir meclis üyelerinin oy birliğiyle “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verildi.
Meclis’te konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bakan Varank’a “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verilmesi hususuna ilişkin şunları söyledi: “2014 yılında ‘Şehrin sanayi altyapısını yüksek teknolojiye nasıl geçireceğiz?’, ‘Nasıl katma değer getirecek altyapıyı yapacağız?’ diyerek bu mesele üzerinden şehrin bütün boyutlarıyla ele alarak raporlama yaptık. Burada 5 madde vardı ve bu maddelerin hepsinin yerine hızlı bir şekilde getirilmesi gerekiyordu. Hükümetimizin 11’inci Kalkınma Programı’nda yer alan maddelerle aynısı olunca biz hızlı bir şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza götürdük ve cazibe merkezi halini almaya başladık. Özellikle KAGİDEM’in hayata geçirilmesi, ürünlerin üretilmesi, pazarlanması gibi birçok konuda destek aldık. ‘Akıllı Şehir’ ve ‘Veri Koordinasyon Merkezi’nin projelerini onaylattık. Çünkü artık yüksek teknolojiye şehirlerimizi de hazırlamamız gerekiyor. Şehirlerimizi akıllı hale dönüştürmemiz gerekiyor. Ayrıca fabrikaların yalınlaştırılması gibi birçok yeniliği barındıran model fabrikanın kurulması için Organize Sanayi Bölgesi ile ortak çalışılarak kuruldu. Ayrıca Gaziantep Üniversitesi’nin içine bir bilim merkezi yapılıyor. Burası Türkiye’nin en büyük bilim merkezi olacak ve içerisinde uzay altyapısı ve yerçekimsiz çalışma yürütülecek mekanlar olacak. İlçe bazlı teşviklerle ilçelerimizin rekabet gücü arttı. Dolayısıyla bizden giden bütün talepler hızlı bir şekilde yerine getirilince bizde bakanımıza fahri hemşehrilik konusunu açtık ve o da olumlu karşıladı.”
Öte yandan Meclis’te, Gaziantep Koruma Kurulu’nun onayıyla tarih, kültür ve inanç turizmi açısından Rumkale ve Yavuzeli arasında yapılması düşünülen Teleferik Projesi meclis üyeleri tarafından masaya yatırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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