Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) - STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Suat Arslanboğa,İsmail Şencan,Ali Tuna
GAZİANTEP FK: Günay Djilobodji, Jefferson(Dk. 69) Hamza Mendyl), Muhammet Demir(Dk. 85 Borven),Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz(Dk. 85 Doğan Erdoğan), Figueiredo(Dk. 46 Dicko),Angelo Sagal(Dk. 61Messaoudi), Caulker, Merkel, Kitsiou
ANTALYASPOR: BoffinPereira, Nuri Şahin (Dk. 73 Hakan Özmert), Amir Wright, Milosevic (Dk. 82 Doğukan), Güray Vural, Mukairu(Dk. 73 Crivelli), Andrea Poli (Dk.82 Riberio),Gökdeniz Bayraktar(Dk. Ghacha), Bünyamin Balcı, Veysel Sarı
GOLLER: Dk.54 Muhammet Demir (P), Dk. 90+9 Hamza Mendyl (Gaziantep FK)
SARI KART: Figueiredo, Recep Niyaz, Kitsiou, Günay (Gaziantep FK), Andrea Poli, Pereira (Antalyaspor)Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Fraport Tav Antalyaspor´u 2-0 mağlup etti.
8´inci dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Poli ceza sahasının birkaç metre dışından vurduğu şut az farkla auta gitti.
17´nci dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sagal´ın ortasına iyi yükselen Caulker´in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.
22´nci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında içeriye sarkan Gökdeniz´in ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruş ağlara gitti ancak pozisyondan önce ofsayt bayrağı kalktı.
52´nci gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde, Veysel Sarı´nın topa elle müdahale ettiği gerekçesi ile hakem Suat Arslanboğa beyaz noktayı gösterdi.
54´üncü dakikada topun başına geçen Muhammet Demir, topu ağlara gönderdi:1-0
65´inci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Pereira´nın ara pasında topla buluşan Wright´ın ceza sahası içinden attığı şut az farkla auta gitti.
89´uncu dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası yakınında topla buluşan Doğukan´ın vuruşunda top üst direkten döndü.
90+9´uncu dakikada Antalyaspor´un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Boffin de rakip ceza sahasına gitti. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Mendyl topu sürdü ve boş kaleye gönderdi:2-0
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-09-13 22:15:53
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