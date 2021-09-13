Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - FTA Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, FTA Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmayı ikinci yarıda Muhammet Demir ve Hamza Mendyl'nin attığı gollerle 20 galip bitiren Gaziantep ekibi, ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Muhammet Demir, topu filelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 10

65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın bekletmeden vuruşu yandan auta gitti.

63. dakikada Djilobodji'nin ortasına Jefferson'un yaptığı kafayı vuruşu üstten auta gitti.

78. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

88. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

89. dakikada Doğukan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu iki direğin birleştiği noktadan döndü.

90+6. dakikada Antalya'nın korner atışı sonrası hızlı gelişen Gaziantep atağında Bünyamin'den topu kapan Mendyl, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek maçın skorunu belirledi. 20



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Ali Tuna xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji xx, Steven Caulker xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Jefferson xx (Hamza Mendyl dk. 69 x), Alexander Merkel xx, Recep Niyaz xxx (Doğan Erdoğan dk. 86 ?), Angelo Sagal xx (Ahmed El Messaoudi dk. 61 xx), Figueiredo x (Nouha Dicko dk. 46 xx), Muhammet Demir xxx (Torgeır Borven dk. 86 ?)

Yedekler: Mustafa Burak, Alin Tosca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan

Teknik Direktör: Erol Bulut

FTA Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Veysel Sarı x, Güray Vural xx, Andrea Poli xx (Fredy dk. 83 x), Nuri Şahin xx (Hakan Özmert dk. 73 x), Deni Milosevic xx (Doğukan Sinik dk. 83 x), Paul Mukairu xx (Crivelli dk. 73 x), Gökdeniz Bayrakdar xx (Houssam Ghacha dk. 60 x), Haji Wright xx

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Kudriashov, Amilton

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Muhammet Demir (dk. 52 pen.), Hamza Mendyl (dk. 90+6) (Gaziantep)

Sarı Kartlar: Figueiredo, Recep Niyaz, Kitsiou, Günay, Messaoudi (Gaziantep FK), Poli, Naldo (Antalyaspor)

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