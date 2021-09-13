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Ersun Yanal: "Bugün kazanmalıydık ama olmadı, topu içeri atamadık"

İHA

Ersun Yanal: "Bugün kazanmalıydık ama olmadı, topu içeri atamadık"

FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 20 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmalıydık, kazanacak oyunu da oynadık ama olmadı, topu içeri atamadık" dedi.
FTA Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı ikinci yarıda yediği gollerle 20 mağlup bitiren Akdeniz ekibi, 4 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynadıkları futbolla mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

"Her şeyi yaptık ama topu içeri atamadık"
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün tabela 20 gözüküyor ama oyun böyle değildi. Bu futbolun çok sevilen bir oyun olmasının sebebi işte. Biz skor olarak hayretler içerisindeyiz. Bugün kazanmalıydık. Kazanabilecek, kazanmayı hak eden bir oyun oynadık. Oyuncularımızın bütün maç boyunca kontrol altında tuttukları oyunu kaybettikleri için üzgün oldukların biliyorum. Bu pozitif oyunu geliştirip sonuca yansıtacak iyi bir takımımız var. Tabelanın bugünkü sonucu ve oynadığımız oyunla bağdaşmadı ama onun dışındaki bütün pozitif değerler bizi daha iyiye götürecek. Biz buraya gelirken beraberliğe bile üzülecek bir durumla geldik. Rakibin maç boyunca doğru düzgün pozisyonu yok. Bugün eksik yaptığımız tek şey topu içeri atmaktı. Hakem arkadaşın verdiği penaltı da garipti, kimsenin görmediği, sadece hakemin gördüğü bir penaltıydı. Biz, onun dışında her şeyi yaptık ama girdiğimiz pozisyonları atamadık" ifadelerini kullandı.

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