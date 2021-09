Gözler Kadooğlu Yağ’da

Gıda dünyasının İstanbul’da gerçekleştirilen uluslararası en büyük fuarlarından birisi olan World Food İstanbul 2021’de gözler Kadooğlu Yağ’ın standına çevrildi.

Türkiye’nin gıda alanındaki en büyük fuarları arasında yer alan 28 yıl boyunca 24 ülkeden binin üzerinde üzerinde firmanın katıldığı, ziyaretçi sayısının ise 20 bini aştığı World Food İstanbul 2021’de Kadooğlu Yağ standı ziyaretçi akınına uğradı. Yurt içi ve yurt dışı pazarların aranan markası haline gelen ve gerçekleştirdiği ihracatın yanında oluşturduğu istihdamla da ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Kadooğlu Yağ bünyesinde faaliyet gösteren farklı Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve endüstriyel tüketimde Mutfakların Şefi, Türkiye’nin dünya pazarlarındaki en önemli markaları arasında yer alarak ülke tanıtımında da önemli rol oynuyor. World Food İstanbul 2021’i değerlendiren Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu “Dünya olarak zor günlerden geçtik. Birkaç yıldır fiziksel olarak müşterilerimizle bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşıyorduk. Tekrar bu atmosferde olmak bizi çok mutlu etti. Uluslararası fuarlar tanıtım için bizim her zaman en büyük önceliğimiz oldu. Bu fuarlarda sadece ürünlerimizin değil aynı zamanda ülkemizin de tanıtımını sağladığımızı da gördük. World Food İstanbul 2021 beklentimizin ötesinde bir kalabalığa sahipti, ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Uzun süredir görüşemediğimiz dünyanın diğer ucunda yaşayan müşterilerimizle sosyal mesafenin bize izin verdiği tedbirler doğrultusunda bir araya geldik.” dedi.

55'i aşkın ülke mutfağında Kadooğlu yağ var

55’in üzerinde ülke mutfağında Kadooğlu Yağ çeşitlerinin kullanıldığına dikkat çeken Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, "Kadooğlu Yağ olarak güçlü ve dinamik ekibimizle her gün aynı özenle ürettiğimiz ayçiçek, mısır, pamuk ve margarin yağlarımızı Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, ve Azime markalarımızla 55’in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Şirketimiz aynı zamanda iç piyasada 5 bölge müdürlüğü ve yaygın distribütörlük ağı ile Türkiye’nin dört köşesinde hizmet vermektedir. Rekabet gücümüzü her geçen yıl yatırımlarımızla arttırıyoruz. 2021 yılında son rafineri tesisimizi devreye alarak rafineri kapasitemizi 900 ton/güne, dolum kapasitemizi ise en son gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bin 500 ton/güne çıkarttık" dedi.

