Yerel medya temsilcileri Gaziantep'te buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" kapsamında Gaziantep'teki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Daily Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz, yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda dijitalleşen medya hakkında katılımcılar tecrübelerini yerel medya temsilcileriyle paylaştı.

Toplantıda yerel medyanın sorunları dile getirilirken, çözüm önerilerinin raporlaştırılacağı ve iletişim başkanlığı ile paylaşılacağı açıklandı.

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