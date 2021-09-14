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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

İHA

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi 20202021 EğitimÖğretim Yılı Mezuniyet Töreninde 213 Hemşirelik Bölümü, 77 ebelik bölümü olmak üzere toplamda 290 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.
GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör,mezunlara seslenerek çok iyi bir üniversiteden mezun olduklarını belirterek bundan sonraki yaşantılarında başarılar diledi. Hemşirelik ve ebelik mesleğinin temelinde insan sevgisi, duygusallık ve duyarlılık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güngör konuşmasının devamında ise "Sizler insan sağlığını koruyan, tedavi eden temelinde insan olan fakülteden mezun oluyorsunuz. Temeli insan olan yegane fakültelerden biri Sağlık Bilimleri Fakültesidir. Şunu hiçbir zaman unutmayın; bilim yolunda ilerleyişinizin yanında insanlara hizmet edebilme, fedakârlık, özverili çalışmalarda bulunma onlarla yardımlaşabilme, onların ıstıraplarını dindirebilme ve huzura ermelerinde katkıda bulunmaktan bir adım bile geri durmayın.”
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi olarak mezun olmanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Fakülte Birincisi Aygül Kanalıcı ise şunları söyledi: “Fakültemize, hocalarımıza, arkadaşlarımıza ve üniversitemizin eşsiz kampüsüne veda etsek de biliyoruz ki hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Biz Gaziantep Üniversitesi mezunları olarak köklü ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip donanımlı ve bilgili bir kuşağız. İşte bu bilinçle hayata sarılarak hak ettiğimiz yerlere geleceğiz ve bizden sonraki kuşaklara örnek olacağız. Ellerimizle doğan canlarla ellerimizde yitin hayatlar arasında yaşadığımız tarifsiz duygularımız olacak bizim. Bir hemşire olarak hastalarımızın ve ailelerinin kalbini, ruhunu ve bedenini iyileştirme olanağına sahibiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların sonrasında, Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Aygül Kanalıcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi ikincisi Ebelik Bölümü Öğrencisi VassilyaRasidova ve Sağlık Bilimleri Fakültesi üçüncüsü Ebelik Bölümü Öğrencisi Merve Safa Oktay’a Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, Rektör Danışmanı Arş. Gör. Dr. Mehmet Gözlü ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Simge Zeyneloğlu tarafından diploma ve ödülleri takdim edildi. Hemşirelik Bölümü Birincisi Aygül Kanalıcı’yaödülü ve diploması Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Tanrıverdi tarafından verildi. Hemşirelik Bölümü ikincisi Ahmet Serkan Fidan’a ödülü ve diploması Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Ovayolu takdim ederken Hemşirelik Bölümü üçüncüsü Seçil Naciye Avan’a diploma ve ödülü Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükriye İlkay Güner tarafından verildi.
Ebelik Bölümü Birincisi VassilyaRasidova’ya ödülü ve diploması Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Derya Özbaş Gençaslan tarafından verildi. Ebelik Bölümü İkincisi Merve Safa Oktay’a Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacı Ahmet Deveci tarafından diploması ve ödülü verilirken, Ebelik Bölümü Üçüncüsü Esra Dilegil’e ödülü ve diploması Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Özdemir tarafından takdim edildi.
Tören, Hemşirelik yemini ve Ebelik andı okunması sonrasında mezunların keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

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