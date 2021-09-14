Başkan Doğru’dan Ahilik Haftası mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ahilik Haftası münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Doğru mesajında, "Ahilik, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessesedir. Ahilik, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır. Esnaf ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, mesleki ilkelerle süsleyen ahilik kültürü Aziz Milletimizin geçmişinde ticari ve toplumsal hayatın tanziminde çok önemli görevler ifa etmiştir. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu’da dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, birlik ve berberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir. Esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran Veli’nin ‘’Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir’’ düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir. Bugün uygar dünya ülkelerinin toplumlarında uyguladığı bu değerler, 13’üncü yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından ‘Ahilik Vizyonu’ olarak uygulanmış ve başka ülkelere de örnek olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerimle; İlçemizin esnaf ve meslek kuruluşları ile tüm halkımızın Ahilik Haftası’nı kutlar, birlik, beraberlik ve Ahiliğe esas olan kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesi dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

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