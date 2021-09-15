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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid 19'da ölüm nedeni: Sepsis

İHA

Covid 19'da ölüm nedeni: Sepsis

Sepsisin tanı ve tedavisine ilişkin farkındalık oluşturmak için düzenlenen eğitimde konuşan GAÜN Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, "Özellikle Covid 19'da ölüm nedeni sepsistir" dedi.
Türk Yoğun Bakım Derneği’nin ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinin iş birliğiyle sepsisin tanı ve tedavisine ilişkin farkındalık eğitimi verildi. GAÜN Hastanesinin oditoryumunda gerçekleşen eğitimde, dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan sepsisin tanısı ve tedavisi ile ilgili güncel bilgilere değinildi.
Eğitimin konuşmacısı GAÜN Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, “Bu toplantıyı yapmamızın amacı farkındalığı artırmak ve hastaların bize daha erken başvurmasını sağlamaktır. Sepsis hayvansal ve bitkisel organik maddelerin bakteriler tarafından yıkılmasıdır. Özellikle Covid19’da ölüm nedeni sepsistir. Viral sepsis nedeniyle covidli hastalarımızı kaybediyoruz. Sepsisin bilinmesiyle birlikte hızlı bir tedavi söz konusu olabilir. Sepsisli hastaların yüzde 50’sinde ömür boyu değişiklikler oluyor. Uyku güçlüğü, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, hafıza zayıflığı, endişe hissi hastada kalabiliyor. Verilere göre sepsisin görülme sıklığı oldukça yüksek. Yılda 20 milyona yakın kişide sepsis vakası saptanıyor. Dünya’da en sık karşılaşılan hastalığın sepsis olduğunu görüyoruz. Türkiye’de sepsis sebebiyle ölümün yüzde 62 olduğunu görüyoruz. Sepsis sebebiyle dünyada 10 kişiden 4’ü ölürken, Türkiye’de 10 kişiden 6’sını kaybediyoruz. Sepsis önlenebilmektedir. Amacımız ise bunu önlemektir” dedi.
Temel amaçlarının başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi sepsis hakkında bilinçlendirmek ve farkındalığı yükseltmek olduğunu vurgulayan Elay, “Sepsis önlenebilir bir hastalıktır. Dünya’da ve Türkiye’de bu konu ile ilgili çok fazla çalışma yapılıyor. Bizim amacımız sepsisin erken tanınmasını sağlamaktır. Böylelikle mortalitenin (ölüm) önüne geçebiliriz. Sepsis tedavisini erken dönem vermezseniz ölüm riski yüksek olacaktır. Biz sepsisle gelen ve hastaneden yürüyerek çıkan 96 yaşında hasta gördük. 20 yaşında vefat eden hasta da gördük. Bunun yaşla değil süreçle ilgisi var. Erken müdahale edilmesi gerekir. Sepsisle ilgili farkındalık oluşturabilmek için düzenlemiş oldukları bu bilimsel programdan dolayı Türk Yoğun Bakım Derneği’ne teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
Sepsise karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitime doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı katıldı.

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