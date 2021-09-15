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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatçılar finansmana erişimde sorun yaşıyor

İHA

İhracatçılar finansmana erişimde sorun yaşıyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölge ihracatçısı ve üreticilerinin hammadde ve konteyner krizinin yanı sıra finansmana erişimde de sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Finansmana erişim noktasında özellikle bizim ülkemizde ciddi sorunlar var. Bu konuyu öncelikli olarak ele almalı ve kendi içimizde çözmeliyiz” dedi.
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bir ekonomi gazetesinin Gaziantep ve bölgedeki ihracat hedefleri ve yatırımlara ilişkin sorularını yanıtladı. Pandemiye rağmen ihracatın arttığına dikkat çeken Kileci, belli pazarlarda problemler yaşandığını ancak başka bir pazar ve aktörün oyuna dahil olmasıyla alt toplamda ihracatın yükseldiğini kaydetti. Yüksek döviz kuruna değinen Kileci; “Döviz kurunun yüksek olması ihracatı destekleyen bir unsurken, iç pazarda bu hususta ciddi anlamda problem yaşayan firmalar, sektörler var. Fakat genel anlamda ihracat iyiye gidiyor, rakamlar da bunu gösteriyor" diye konuştu.
"Pandeminin pozitif yönünü sürdürebilmek önemli”
Pandemi döneminde ihracatta eksen ve şartların değiştiğini belirten Kileci; “Pandemi Türkiye ve özellikle Gaziantep’i pozitif yönde etkiledi. Bazı ağır aksak yönlerimizi bu sayede düzelttik. Daha yetenekli, söz sahibi olduğumuz teknik tekstil gibi sektörlerde öne çıktık. Bu başarının getirebileceği rehavete kapılmadan; sağlıklı, çevreci, standartlara uygun, bütün dünyanın kabul ettiği bu tür üretimlere devam etmemiz gerekiyor. İşin en önemli kısmı bu kazanımları sürdürebilmek" dedi.
“ArGe ve inovasyon süreç işidir”
ArGe ve inovasyon yatırımlarında bölge ve Gaziantep’in istenilen seviyede olmadığını fakat her geçen gün iyiye gittiğini söyleyen Kileci, bu yatırımların gerçekleşmesiyle ihracat birim fiyatlarının 1 dolarlardan 45 dolarlara yükseleceğini kaydetti. Kileci, bu yatırımların her geçen gün artacağını vurgulayarak, "ArGe ve inovasyon süreç işidir. Bizim de zamana ihtiyacımız var. Ülkemiz bu yola girmiş durumda ve önümüzdeki süreçte çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. ArGe, inovasyon ve markalaşma yatırımları üretim kalitesini ciddi anlamda yükseltir, birçok pazarda elimizi güçlendirir. Bölgemizde az da olsa bu yatırımlara ağırlık veren belli firmalar var. Sayılarının giderek artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
“Finansmana erişim sorununu çözmemiz gerekiyor”
Hammadde ve konteyner krizinin de devam ettiğini anlatan Kileci, bunun yanında finansmana erişim sorunu ve yüksek faizlerin ciddiyetle ele alınması gereken konulardan olduğunu dile getirerek, “Hammadde eksikliği tüm firmalar için eşit derecede sorun. Konteyner konusunda başka ülkelerde de sorunlar yaşanıyor. Ama finansmana erişim noktasında özellikle bizim ülkemizde ciddi sorunlar var. Bu konuyu öncelikli olarak ele almalı ve kendi içimizde çözmeliyiz" şeklinde konuştu.
Yabancı yatırımcıyı bölgeye çekmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Kileci, bölgesel kalkınma için de beşeri yatırımın önemine işaret etti.
“Bölgesel güçlüklere rağmen ihracatımız artışta”
Bölge insanının ve üretim yapısının çok farklı olduğunu aktaran Kileci, “Bölge insanımızın mücadeleci ruhu ve üretimini her şarta adapte edebilme kabiliyeti sayesinde ihracatımız sürekli artıda. 3 büyükşehri ayrı tutarsak, Türkiye’nin hiçbir kenti bizim mücadele ettiğimiz zorluklarla karşılaşmıyor. Bir tarafta göç, kuraklık, coğrafi şartlar bir tarafta kaybettiğimiz pazarlar. Son 10 yılda Orta Doğu’daki etkinliğimiz neredeyse yarı yarıya düştü. Tüm bunlara rağmen, OcakAğustos 2021 verilerine göre bölge ihracatımız yüzde 33, Gaziantep ihracatı ise yüzde 34 oranında arttı. Alt toplamdaki bu sürekli artış bölge insanımızın verdiği mücadele sayesinde oluyor. Bu vesileyle ben her bir ihracatçımıza tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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