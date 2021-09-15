Ülkerli Sosyal Tesisi yapımında sona gelindi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Ülkerli Mahallesi’nde yapımına başlanan sosyal tesisin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen Ülkerli Sosyal Tesisi, önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Kırsal alandaki mahallelere önemli yatırımları peş peşe yapan Şehitkamil Belediyesi, son olarak Ülkerli Mahallesi’nde sosyal tesis yatırımı gerçekleştirdi. İlçe genelindeki tüm mahallelere sosyal tesis yapımı konusunda söz veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sözünün gereği olarak geçtiğimiz aylarda Ülkerli Mahallesi’nde sosyal tesis yapımını başlattı. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerleyen sosyal tesis, bitme aşamasına geldi. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen sosyal tesis, mahalleli tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sosyal tesis yapımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ülkerli Mahalle Muhtarı İsmail Yaykın, “Mahallemizde bir sosyal tesise ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Başkanımız da bize yer gösterin hemen başlayalım, demişti. Fakat uzun süre arsa konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Daha sonra ben kendi arazimi Allah rızası için belediyemize bağış yaptım. Sağ olsun belediyemiz bu yıl temelini attı. İnşaat çalışmaları çok hızlı bir şekilde ilerledi ve şu an sosyal tesisimiz artık bitme aşamasına geldi. Sosyal tesisimiz, baybayan taziye evinden oluşuyor. Bunun dışında mutfağı ve lavabosu da bulunuyor. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Bunun dışında yine Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizin diğer bütün ihtiyaçları da gideriliyor. Gerek arazi yolu olsun gerek kilit taşı çalışmaları olsun her türlü hizmet yapılıyor. Ben Başkanımıza ve ekibine mahallemize yaptıkları hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede tesisimiz tamamlanarak, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.

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