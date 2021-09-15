Gaziantep'te 14 bin konut için ön talep toplanmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 14 bin konut için ön talep toplanmaya başladı

İHA

Gaziantep'te 14 bin konut için ön talep toplanmaya başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek “14 Bin Konut Projesi” için ön talep için başvurular 15 Eylül’de başladı.
Sanayisi, ekonomisiyle sürekli gelişen ve büyüyen Gazi şehirde, ortaya çıkan konut ihtiyacını çözmek için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “14 Bin Konut Projesi” ni hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in müjdesini verdiği konut projesinde ön talep başvuruları 15 Eylül Çarşamba Günü ile 1 Kasım Pazartesi Günü arasında alınacak. Başvurular Gazi Konut’un resmi internet sitesi olan “www.gazikonut.com” adresinden ve satış ofisinden yapılabilecek. 300 bin TL’den başlayan fiyatlarla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazi Konut tarafından Güneyşehir’de 500, Kuzeyşehir’de 300 olmak üzere toplamda 800 konutun yapılacağı ilk etap için kuralar ön talep tarihinden 3 ay sonra gerçekleşecek.
Proje için şartlar belirlendi
Vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, projede, kuralı satış yöntemi ile satış yapacak. Ön talep başvuru tarihleri tamamlandıktan sonra 2+1 ve 3+1 konutlar için kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından ilan yoluyla duyurulacak. Başvuru bedelinin bin lira olarak belirlendiği projede ödeme planında yüzde 10 ve yüzde 20 peşinat ödemesi sağlanırken kalan tutar peşin ödenebilecek veya anlaşmalı banka kredisi ile 120 aya varan taksit seçeneği imkânı sunulacak. Başvuru sahiplerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 20 yaşını doldurmuş olma şartları aranacak, eşi vefat etmiş çocuklu kadınlarda ise yaş kriteri aranmayacak. Başvuruda hane halkı adına sadece bir başvuru yapabilecek. Kendileri veya eşleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının veya dükkanının bulunmaması şartları aranacak. Başvuru bedelleri Halk Bankası A.Ş. Gaziantep Şubesi TR63 0001 2009 3660 0045 0000 02 iban numarasına yatırılacak. Başvuru bedeli yatırılırken banka dekont açıklama kısmına başvuruyu yapan kişinin T.C. nosu, adı ve soyadı yazılması isteniyor.
Kuzeyşehir’de 10 bin 400, Güneyşehir 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 adet konutun yapılacağı “14 Bin Konut Projesi” ile şehir genelinde çalışan işçi, memur ya da emekli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedefleniyor. Yapılacak konutlarda kira ve satış fiyatlarının aşağı çekilmesini sağlamak için de arsa maliyetlerini Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ülkerli Sosyal Tesisi yapımında sona gelindi
YEREL HABERLER Ülkerli Sosyal Tesisi yapımında sona gelindi
175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu Gaziantep kumaş tasarımında dünyanın marka şehri olmaya koşuyor
YEREL HABERLER 175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli ...
390 bin TL'lik vurguna jandarma engeli
YEREL HABERLER 390 bin TL'lik vurguna jandarma engeli
Kolej öğrencilerine farkındalık semineri
YEREL HABERLER Kolej öğrencilerine farkındalık semineri
İhracatçılar finansmana erişimde sorun yaşıyor
YEREL HABERLER İhracatçılar finansmana erişimde sorun yaşıyor
4 ayda ikinci kez üçüz bebek sevinci
YEREL HABERLER 4 ayda ikinci kez üçüz bebek sevinci
Covid 19'da ölüm nedeni: Sepsis
YEREL HABERLER Covid 19'da ölüm nedeni: Sepsis
Gaziantep'te pekmez ve pestil telaşı başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te pekmez ve pestil telaşı başladı
Başkan Doğru’dan Ahilik Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Ahilik Haftası mesajı
Hayırseverlerden Gaziantep’e bir okul daha
YEREL HABERLER Hayırseverlerden Gaziantep’e bir okul daha
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
Dünya Sepsis Günü Sanko Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Akyılmaz: "Sepsiste erken tanıyla tedaviye hemen başlamak ölüm oranlarını ciddi bir şekilde düşürmektedir"
YEREL HABERLER Dünya Sepsis Günü Sanko Üniversitesi Dr. Öğretim ...
Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali
YEREL HABERLER Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali
Gaziantep OSB’ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak
YEREL HABERLER Gaziantep OSB’ye acil sağlık merkezi ve poliklinik ...
YKS Türkiye ikincisi HKÜ’yü tercih etti
YEREL HABERLER YKS Türkiye ikincisi HKÜ’yü tercih etti
Otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi
Gaziantep'te 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi
7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor 
YEREL HABERLER 7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor 
Yerel medya temsilcileri Gaziantep'te buluştu
YEREL HABERLER Yerel medya temsilcileri Gaziantep'te buluştu
Motosikletin çarptığı 4 çocuk babası öldü
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı 4 çocuk babası öldü
Motosikletin çarptığı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı adam hayatını kaybetti
Şehitkamil'de 3 ayda 2 bin 835 öğrenciye trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Şehitkamil'de 3 ayda 2 bin 835 öğrenciye trafik ...
Gözler Kadooğlu Yağ’da
YEREL HABERLER Gözler Kadooğlu Yağ’da
Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor maçının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.