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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde anne sütü eğitimi Eğitim hemşiresi Aslıhan Tabur: "Bebek dostu hastanemiz, anne sütünün önemine dikkat çekmeye devam ediyor"

İHA

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde anne sütü eğitimi Eğitim hemşiresi Aslıhan Tabur: "Bebek dostu hastanemiz, anne sütünün önemine dikkat çekmeye devam ediyor"

SANKO Üniversitesi Hastanesi Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur, “Bebek dostu hastanemiz, bebekler için en değerli besin olan anne sütünün önemine dikkat çekmek için eğitimler düzenlemeye devam ediyor” dedi.
Anne sütünün teşviki ve bebek dostu hastaneler projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ile SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen sertifika programında konuşan Tabur, anne sütünün, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun besin olduğunu söyledi. Tabur, anne sütünün doğumdan sonraki altı ay boyunca bebeğin beslenmeyle sağlanan tüm gereksinimlerini karşılaması, kolayca sindirilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından eşsiz besin olduğunu kaydetti. SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak temel amaçlarının bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması gerektiğine dikkat çeken Tabur, “Bebeğe ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi ve altıncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin iki yaş ve üzerine kadar devam ettirilerek yaşama sağlıklı başlamasıdır. Bunu sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı. İl Sağlık Proje Sorumlusu Hülya Bayır, SANKO Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Ünal Sarıkabadayı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Akgül, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, Diyetisyenler Gamze Ganime Mumcu, Meltem Demirci ve Psikolog Gizem Başkılıç tarafından verilen eğitimlerin ardından, katılımcılar sertifikalarını Başhemşire Ceylan Özyılmaz’ın da katıldığı törende aldı.

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