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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakale'yi ziyaret edecek öğrencilere bilgilendirme

İHA

Çanakale'yi ziyaret edecek öğrencilere bilgilendirme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesi kapsamında Çanakkale’yi ziyaret edecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısında öğrencilerle bir araya geldi.
Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile öğrencileri ecdatlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale’de ecdadıyla buluşturulacak olan gençler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç katıldı.
"Ecdada vefa borcumuz var"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale’de kefensiz yatan şehitlerin olduğunu ve o şehitlere karşı herkesin vefa borcunun bulunduğunu belirterek, “Çanakkale bizim için çok önemli. Özellikle Kurtuluş Savaşında Musul’dan, Kerkük’ten, Halep’ten, Filistin’den ve Libya’dan şehitler göreceksiniz. Çanakkale’de sadece Gaziantep’ten 582 tane şehidimiz var. Çanakkale’de toplamda 253 bin şehit vermişiz. Mermilerin havada çarpıştığı şiddetli bir savaşın orada eserlerini göreceksiniz. Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı' cümlelerindeki o kefensiz yatan şehitleri gençlerimiz ziyaret edecek. Hala daha dokunulmamış, üzeri rast gele toprakla kapatılmış şehitlikler var. Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale’de 4 tane hiç dokunulmamış şehitliği yeniden ihya ediyoruz. Ecdada vefa borcumuz var. Onlar bu topraklar için canlarını seve seve feda ettiler. Allah bizi vatansız bırakmasın. Vatan yoksa ne namus kalır, ne de başka bir şey. Ezilirsiniz. O şehitlerimizin sayesinde bizler bu gün bu topraklarda yaşıyoruz. Geçmişten bu yana ülkemizin ilerlemesini ve söz sahibi olmasını istemeyen düşmanlarımız olmuştur olmaya da devam edecektir. 2023 Türkiye’sinin yöneticileri ve liderleri sizler olacaksınız" diye konuştu.
Eğitime örnek yatırımlar yapıldı
Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale’de ecdadıyla buluşmasından dolayı oldukça mutluyuz. Şehitlerimizin geçmişten bugüne bize bırakmış olduğu vatan için göstereceğimiz vefa ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun eğitim ve eğitimciler için vermiş olduğu desteği unutmamamız gerekiyor. Son iki yıldır Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu LGS’ye giren tüm gençlerimize altı kitaptan oluşan soru bankası hediye etti ve denemeler yapıldı. Ayrıca 12. Sınıfa gelen lise öğrencilerimizin tamamına 12 kitaptan oluşan soru bankaları hediye edildi ve denemeler yapıldı. Bunun ilçemize yansıması LGS sınavında 9 ilçe arasından altı dersin tamamında aritmetik ortalamayı yükseltip Gaziantep’in en başarılı ilçesi Şahinbey oldu” dedi.

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