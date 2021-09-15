GTB’’den öğrencilere okul kıyafeti desteği

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, Ticaret Borsası Ortaokulunda eğitim gören 650 öğrenciye okul kıyafeti desteğinde sağlandı.

Ticaret Borsası Ortaokulunda gerçekleştirilen okul kıyafeti dağıtımına, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan ve GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ile okul idarecileri katıldı. Yeni eğitimöğretim sezonunda öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri pantolon ve sweatshirt gibi okul kıyafetlerinden oluşan paketler öğrencilere, öğretmenleri ve borsa yöneticileri tarafından teslim edildi. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek, onlara tavsiyelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, eğitime destek faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini dile getirdi. GTB ailesi olarak her yıl geleneksel olarak belirli periyotlar arasında Ticaret Borsası Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere okul kıyafeti, çanta ve ayakkabı gibi çeşitli eğitim desteklerinde bulunduklarını anımsatan Alagöz, ”İmkanlarımız ölçüsünde elimizden geldiği kadar eğitime katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu sene eğitimöğretim sezonunun başı olmasından dolayı ilk etapta 650 öğrenci kardeşimize ihtiyaç duyabilecekleri okul kıyafetlerini TOBB’un katkılarıyla hediye ettik. Eğitime destek faaliyetlerimizi yıl içerisinde de aktif şekilde sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Bizim sevgili öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine çok çalışmaları; ilerde vatanına, milletine ve ailelerine yararlı birer bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri” dedi. GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan ise kıyafet dağıtımı sonrası yaptığı değerlendirmede, sağlık ve başarı dolu bir eğitim öğretim sezonu temennisinde bulundu. Öğrencilerin uzun bir aranın ardından okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğunu kaydeden Arslan, “Pandemi nedeniyle bir süre eğitimlerine dijital ortamda devam eden öğrencilerimiz yeni eğitim dönemiyle birlikte yüz yüze eğitime tekrar başladılar. Tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza öncelikle sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilerek geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmak, toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğundadır. Bu bağlamda gerek eğitim kurumlarımızın gerekse de öğrencilerimizin ihtiyaçları noktasında yapılacak tüm yardımlar, eğitimde başarı çıtasının yükselmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

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