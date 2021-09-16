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Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence Fatma Şahin sahip çıktı Engelli genç hayali olan akülü sandalyeye Fatma Şahin'in desteği ile kavuştu

İHA

Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence Fatma Şahin sahip çıktı Engelli genç hayali olan akülü sandalyeye Fatma Şahin'in desteği ile kavuştu

Doğduktan kısa süre sonra geçirdiği hastalık sonrası yüzde 90 oranında engelli kalan ve Gaziantep’te yaşayan 17 yaşındaki Mert Ekin Ekinci, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki okuluna rahatça gidebilmesi için sosyal medya üzerinden yaptığı akülü sandalye isteğine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kayıtsız kalmadı. Akülü sandalye hayaline kavuşan Ekinci, “Akülü sandalyeyi görünce içimden bir oh çektim, tarif edilemeyecek bir duygu” dedi.
Doğumunun ardından geçirdiği havale ile ortopedik engeli oluşan 17 yaşındaki Mert Ekin Ekinci, yüzde 90 oranındaki engeli nedeniyle tüm ihtiyaçlarını gerçekleştirebilmek için yardım edecek birisine ihtiyaç duyuyordu. Evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki okuluna gidebilmesi için annesi ya da babasının tüm gün boyunca yardımcı olduğu Mert’in bu durumuna çare arayan sınıf rehber öğretmeni Ayşenur Yıldız, sosyal medya üzerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ulaşarak akülü sandalye isteğinde bulundu. Kısa sürede akülü sandalyesine kavuşan Mert Ekin Ekinci, akülü sandalye sayesinde çoğu ihtiyacını artık tek başına gerçekleştirebiliyor. Ekinci’nin şimdiki hayali ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde okuyup Stephen Hawking’in teorilerini çözerek Gaziantep’i temsil etmek.

“Akülü sandalyeyi görünce içimden bir oh çektim kendi kendime”
Eski sınıf öğretmeni Ayşenur Yıldız’ın çabalarıyla akülü sandalyeye kavuşan ve çok mutlu olduğunu belirten Mert Ekin Ekinci, “Eski sınıf öğretmenim olan Ayşenur öğretmene yaşadığım sıkıntıları anlatmıştım. Öğretmenime akülü tekerlekli sandalyem olmadığını ve ihtiyacım olduğunu söyledim. Öğretmenim de halledeceğim demişti. Bir gün okulda dersteyken hocam sürpriz yapacağız diyerek beni bir yere götürdü. Bende sürprizin ne olduğunu bilmiyordum. Gittikten sonra bir baktım ki akülü sandalye var. Akülü sandalyeyi görünce içimden bir oh çektim kendi kendime. Yani tarif edilemeyecek bir duygu. Hani birden bire böyle bir anda rahatlarsınız ya işte tamda öyle bir şey” ifadelerini kullandı.

“Akülü sandalyem olduktan sonra artık her şeyi tek başıma yapabiliyorum”
Akülü sandalye sayesinde çoğu ihtiyacını tek başına gerçekleştirebildiğini ifade eden Ekinci, “Akülü sandalyem olmadan önce okula annem ve babam getiriyordu. Okul boyunca benimle kalıyorlardı çünkü tuvalet gibi kişisel ihtiyaçlarım için onların desteğine ihtiyacım vardı. Akülü sandalyem olduktan sonra artık her şeyi tek başıma yapabiliyorum. Eskiden okulun koridoruna dahi çıkamıyordum, kantine gidemiyordum. Şimdi bunların hepsini tek başıma yapabiliyorum. Mesela test çözeceğim zaman öğretmenimin yanına gidemiyordum. Test kitabını masama koyuyordum ve öğretmenim gelip yanımda yardımcı oluyordu. Akülü sandalyem olduğundan bu yana test kitabımı elime alıyorum ve öğretmenlerim yanına tek başıma gidebiliyorum” şeklinde konuştu.

“İdealleriniz uğruna yola çıktığınızda önünüzde hiçbir şey duramaz”
Akülü sandalye desteğinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür eden Mert Ekin Ekinci, “Edebiyata karşı büyük bir ilgim var. İdeallerim var mesela Tolstoy, Dostoyevski, Sabahattin Ali, Nabizade Nazım, İbrahim Şinasi gibi yazarları kendime örnek alıyorum. Benim bir sözüm var; ‘ İdealleriniz uğruna yola çıktığınızda önünüzde hiçbir şey duramaz’ diye bende bu yolda ilerliyorum. Ben derslerime çok çalışıyorum ve üniversitede hedefim olan Hasan Kalyoncu Üniversitesine gitmek istiyorum. Ben hayatta tek bir şeye inandım, inandığın zaman her şeyi yaparsın. Bir önceki okulumda çok sıkıntı çektim, bir hafta boyunca ağladığım oldu. Ancak bu okula geldikten sonra her şey değişti, bu okula geldikten sonra edebiyat öğretmenim Merve öğretmen sayesinde kendimi adeta yazarmış gibi hissettim. Buradaki dersler beni Albert Einstein, Stephen Hawking konumunda hissettiriyor. İleride Hawking, teorisini çözmeye çalışacağım ve bunu başaracağım. Gaziantep’i temsil edip Gaziantep’e hayırlı bir evlat olacağım. Bana akülü sandalye verdiklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim. İnşallah, en kısa zamanda kendisini görmeye gideceğim” dedi.

“Akülü sandalyenin ardından Mert’in okul hayatı çok değişti”
Mert’in akülü sandalye ihtiyacının giderilmesinde yardımcı olan ve Süleyman Şah Anadolu Lisesi’nde öğretmen olan Ayşenur Yıldız, “Mert’in İngilizce ve sınıf rehber öğretmeniydim. Mert’in derslerine girdiğimde onun akülü sandalye ihtiyacının olduğunu gördüm. Araştırdım acaba bu konuda ne yapabiliriz diye. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine sosyal medya üzerinden ulaştım. Onlarda beni GBB Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına yönlendirdi. Oradan talebimizi oluşturduk ve sağ olsunlar bize kısa sürede dönüş sağladılar. Böylelikle bizde akülü sandalyemize kavuşmuş olduk. Akülü sandalyenin ardından Mert’in okul hayatı çok değişti. Yüzü çok fazla güler oldu. Rahatlıkla, desteksiz bir şekilde ihtiyaçlarını görebilecek hale geldi. Kantine, koridora tek başına çıkabilir hale geldi. Bir başkasına ihtiyacı olmadığı için öz güveni çok fazla arttı. Mert’in motivasyonunu çok fazla etkiledi. Bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Ben Mert’in akülü sandalyeyi kendisine verdiğimizde gösterdiği tepkiden çok mutlu oldum. Akülü sandalye verilirken Mert’in bana söylediği, ‘Öğretmenim siz bir melek misiniz?’ sözleri beni çok etkiledi. Ben bu işte sadece aracı oldum, Mert’in akülü sandalye almasında emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

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