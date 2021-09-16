Aşağı Arıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı çalışmaları başladı Çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Aşağı Arıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı çalışması başlatan Şehitkamil Belediyesi, kısa süre içerisinde mahalle sakinlerinin kullanımına nitelikli yollar sunacak.

Kırsal mahallelerdeki yapılaşmaya bağlı ortaya çıkan yol ihtiyacını karşılamak ve zamanla bozulan yolları onarmak adına yoğun bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Aşağı Arıl Mahallesi’nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını onarmaya devam ediyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Yapılan çalışmalara ilişkin görüş belirten mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

“Mahalle sakinlerimiz yapılan çalışmalardan oldukça memnun”

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Aşağı Arıl Mahalle Muhtarı Ali Rıza Karakuş, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizde kilitli parke taşı çalışmaları başladı. Eksik görülen yerler ile bozuk olan tüm yollarımız, kilitli parke taşı yapılıyor. Yaklaşık 2 kilometre kadar yolumuz yapılıyor. Gerçekten biz Şehitkamil Belediyemizden memnunuz. Mahalle sakinlerimiz bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Konuyu Başkanımıza ilettik, sağ olsun Başkanımız da hemen çalışmaları başlattı. Şu an çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yollarımız, kilitli parke taşı ile döşeniyor. Mahalle sakinlerimiz de şu an yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Biz Şehitkamil Belediye Başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımıza bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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