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GSO’da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma Mesleki eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında tanıtım toplantısı GSO, TOBB Gaziantep KGK ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde okul-sanayi iş birliği protokolü imzalandı

İHA

GSO’da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma Mesleki eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında tanıtım toplantısı GSO, TOBB Gaziantep KGK ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde okul-sanayi iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından GSO, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde OkulSanayi İş Birliği Protokolü imzalandı.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep Mobilyacılar Odası Başkanı Ali Kutlu, oda, borsa, birlik ve OSB temsilcileri ve meslek lisesi müdürlerinin katıldığı toplantıda mesleki eğitim programları ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar ve iş birlikleri değerlendirildi.
"Meslek okulları sıradan bir okul değil"
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meslek liselerinin sıradan okullar olmadığını, nitelikli personel açığının minimum seviyeye indirilmesi için bu konuda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özellikle son dönemde mesleki eğitim konusunda önemli adımlar atmaya başladığını ifade eden Ünverdi, “Sanayicilerimiz yıllardır çalıştıracak nitelikli personel bulamadıkları gibi mesleği olmayan gençlerimiz de iş bulmakta güçlükler yaşadı. Biz Gaziantep Sanayi Odası olarak gençlerimize nitelik kazandırmak, sanayimizin bu konudaki sorunlarını gidermek adına hem Odamız bünyesinde hem de kurumlarımızla iş birliği içerisinde çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdik. Mesleki eğitimde Bakanlığımızın hayata geçirdiği Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi de bir örnek teşkil ediyor. Proje ile mesleki eğitim kurumları ve işletmeler arasındaki güçlü bağın daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede işletmelerimiz kalifiye elemanı devlet teşviklerinden de faydalanarak, okulişletme iş birliği içerisinde kendisi yetiştirecek. Gençlerimiz meslek sahibi olurken işletmelerimiz de kalifiye eleman ihtiyacını karşılamış olacaklar. ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ anlayışıyla çıktığımız bu yolda birlikte çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
"Mesleki eğitim çalışmalarını daha da arttıracağız"
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak son dönemde meslek liselerinin yanında mesleki eğitim merkezlerinin sayısını da artırdıklarını kaydeden Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerin talepleri dikkate alınarak yeni uygulamalar geliştirildiğini, daha çok gencin meslek öğrenmesi ve nitelik kazanması için çalışmaların genişletildiğini ifade etti. “Mesleki eğitimde yürüttüğümüz çalışmaları 81 ile yayacağız” diyen Akgül, “Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile de birlikte hareket ediyoruz. METYAP projemiz kapsamında düzenlediğimiz toplantıları TOBB’un önerisi doğrultusunda Odalarda gerçekleştiriyor ve önemli oranda verim sağlıyoruz. Ortak çalışmalar yaparak ülke olarak en kısa zamanda mesleki eğitim konusundaki hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
"GSO'nun mesleki eğitim çalışmalarını takdirle izliyoruz"
Nitelikli personel açığının ülkemizin en büyük problemlerinden birisi olduğunu ifade eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bakanlığımız hem ülke genelinde hem de Gaziantep’te mesleki eğitim konusunda kıymetli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların Gaziantep Sanayi Odamızın yaptığı gibi kurumlarımızın sağlayacağı katkılarla daha da büyümesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Gençlerimize iş garantili mesleki eğitim imkanı sağlayan Gaziantep Sanayi Odasının özellikle bu alandaki çalışmalarını takdirle izliyoruz. Çünkü mesleki eğitim verilen gençlerimiz yalnızca eğitim süreci ile kalmıyor, meslek öğrenme ve iş bulma imkanına da sahip olabiliyor. Bizleri burada ağırlayan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum.”
Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitim alanındaki çalışmaları ve Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi ile ilgili bir de sunum gerçekleştirildi.
İş birliği protokolü imzalandı
Mesleki Eğitim İstişare Toplantısı’nın ardından GSO, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde OkulSanayi İş Birliği Protokolü imzalandı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi’nin imzaladığı protokol ile sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün okulsanayi iş birliği ile en üst düzeyde sağlanması, kadın girişimcilere yeni destek ve imkanlar oluşturulması ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ile eticaret alanında yeni adımlar atılması hedefleniyor.

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