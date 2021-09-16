BM Yüksek Komiseri Grandi Gaziantep Hukük Kliniğini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye temasları kapsamında geldiği Gaziantep’te Gaziantep Hukuk Kliniği Sorumlu Avukatı Mehmet Serkan Ergün’ü ziyaret ederek, sığınmacılara yönelik hukuki süreçler hakkında bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ortak projesi olan Gaziantep Hukuk Kliniğini ziyaret ederek, Gaziantep Hukuk Kliniği Sorumlu Avukatı Mehmet Serkan Ergün’den bilgi aldı. Gaziantep Hukuk Kliniği Sorumlu Avukatı Mehmet Serkan Ergün sığınmacılara hukuki noktada yardımcı olunduğuna kaydederek, klinik olarak yapılan çalışmalar hakkında Grandi’ye bilgi verdi. Ergün, kliniğin yapmış olduğu çalışmalarla ülke, bölge ve toplum kuruluşları arasında kısa sürede önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Mülteci ve sığınmacıların etkin ve doğru hukuki yardıma erişimlerinin arttırılması noktasında önemli bir rol üstlendik. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışından önemli ve pozitif geri bildirimler aldık. Kuruluş amaçlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

Grandi ve beraberindeki heyetin ziyareti ile verdiği mesajın önemine de dikkat çeken Ergün, "Gaziantep Hukuk Kliniği’nin uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, geçici koruma altındaki kişilerin, nitelikli hukuki yardıma erişimlerini sağlamak amacıyla kuruldu. Sadece danışanlara ve ihtiyaç sahiplerine değil, tüm Türkiye’de ki avukatlara da destek veriyoruz. Gaziantep Barosu başta olmak üzere ulusal, uluslararası tüm STK’larla ve kamu birimleriyle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu yoğun program ve dünya gündeminde bizleri ziyaret ederek onure eden destek mesajı veren Grandi ve beraberindeki heyete bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Grandi ve beraberindekiler, bölgedeki gezi ve temaslarına devam etti.

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