Araban'da ilköğretim haftası kutlandı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde ilköğretim haftası törenle kutlandı.

Araban ilçesi Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan’ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. İlk kutlama saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla son buldu. Ardından Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan,İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayıla ile birlikte Dumlupınar İlkokulu'ndaki kutlamalara katıldı.

Burada ise düzenlenen çeşitli etkinliklerin ardından kutlama sona erdi.

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