Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor

İHA

Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor

Gastronomi kenti Gaziantep'te geçmişten günümüze kadar uzanan yemek kültürü, Türkiye’deki ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan Emine Göğüş Mutfak Müzesinde yaşatılıyor.
Gaziantep'te Göğüş Konağı olarak bilinen eski bir Antep Evinde yapılan ve 2008 yılında faaliyete geçen Emine Göğüş Mutfak Müzesi Unesco Geliştirici Şehirler Ağı (UCCN) tarafından Türkiye'nin ilk gastronomi şehri olarak belirlenen Gaziantep’in yemek tarihini ziyaretçilerine aktarıyor. Türkiye'nin ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan müzede Gaziantep'te eski mutfak ürünleri sergilenirken, müzede şehrin geleneksel mutfak kültürü anlatılıp, şehrin önde gelen yemeklerinin yapılışı bir televizyon vasıtasıyla ziyaretçilere gösteriliyor. Gaziantep’teki tarihi kültür yolu üzerinde bulunan Mutfak Müzesi, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yerli, yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İçerisinde eski ocak sistemin canlandırıldığı, yemek yapan bal mumu heykellerin bulunduğu müzede, eski büyük yemek kazanları, bakır sahanlar ile eski kiler odası da dikkat çekiyor.
“Ortalama 500600 kişi müzemizi ziyaret ediyor”
Gaziantep’e gelen herkesin mutlaka Emine Göğüş Mutfak Müzesini gezmesini tavsiye eden Müze Sorumlusu Ahmet Taşdemir, ortalama günlük 500 ila 600 kişi arasında ziyaretçi ağırladıklarını ifade ederek, "Burası müze olmadan önce tarihi bir konaktı. Konağın sahibi de Türkiye’nin ilk Turizm Bakanı olan Ali İhsan Göğüş’tü. Bakanımız bu evde doğmuş, büyümüş ve annesi Emine Göğüş’ün isminin yaşatılması için konağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize hibe etmiştir. Belediyemizde Gaziantep’imizin mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla konağı Mutfak Müzesi haline getirmiştir. Mutfak Müzesi Türkiye’de ilk olarak sadece Gaziantep’te açılmıştır. Dünya’da şehir adıyla anılan tek mutfak Gaziantep Mutfağıdır. Son normalleşme döneminin ardından Ağustos ve Eylül aylarında eskisi kadar çok ziyaretçi sayısına ulaşamasak da bir nevi eski rakamlara ulaşmaya başladık. Yerliyabancı turistlerimiz müzemizi ziyaret etmeye başladılar. Özellikle CumartesiPazar günlerinde daha yoğun bir ilgi var. Ortalama günlük 500 ila 600 kişi arasında ziyaretçimiz müzemizi ziyaret ediyor. Eski günlere yavaş yavaş dönmeye çalışacağız. Eğer mutfak müzesini görmek isteyen görmedik diyen varsa muhakkak Gaziantep’e gelip Emine Göğüş Mutfak Müzesini ziyaret etmeye bekliyoruz. Çünkü, müzemizi gezdikleri zaman Gaziantep’te ne yiyeceklerine karar verebilirler ya da her yemeğin hikayesini öğrenebilecekler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban'da ilköğretim haftası kutlandı
YEREL HABERLER Araban'da ilköğretim haftası kutlandı
Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer’den Araban çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer’den Araban ...
Gaziantep'te futbol şöleni
YEREL HABERLER Gaziantep'te futbol şöleni
BM Yüksek Komiseri Grandi Gaziantep Hukük Kliniğini ziyaret etti
YEREL HABERLER BM Yüksek Komiseri Grandi Gaziantep Hukük Kliniğini ...
Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
GSO’da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma Mesleki eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında tanıtım toplantısı GSO, TOBB Gaziantep KGK ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde okul-sanayi iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER GSO’da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli ...
Kadın girişimcilere bir destek daha Büyükşehir ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi yeni bir protokol imzaladı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilere bir destek daha Büyükşehir ile ...
Aşağı Arıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı çalışmaları başladı Çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı
YEREL HABERLER Aşağı Arıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı ...
Araban’da biber hasadına başlandı
YEREL HABERLER Araban’da biber hasadına başlandı
Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence Fatma Şahin sahip çıktı Engelli genç hayali olan akülü sandalyeye Fatma Şahin'in desteği ile kavuştu
YEREL HABERLER Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence ...
HKÜ’de eğitici eğitimleri semineri düzenlendi
YEREL HABERLER HKÜ’de eğitici eğitimleri semineri düzenlendi
Prof. Dr. Mehmet Erol’dan Ahi Evran ve Ahilik Kurumu konferansı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mehmet Erol’dan Ahi Evran ve Ahilik Kurumu ...
SANKO üniversiteli olma şansı devam ediyor Beslenme ve Diyetetik İle Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon bölümleri ek yerleştirmede öğrencilerini bekliyor Öğrenciler ilk yıl için çeşitli indirimlerden yararlanabilecek
YEREL HABERLER SANKO üniversiteli olma şansı devam ediyor Beslenme ...
GTB’’den öğrencilere okul kıyafeti desteği
YEREL HABERLER GTB’’den öğrencilere okul kıyafeti desteği
Başkan Şahin'den Araban Ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Şahin'den Araban Ziyareti
Çanakale'yi ziyaret edecek öğrencilere bilgilendirme
YEREL HABERLER Çanakale'yi ziyaret edecek öğrencilere bilgilendirme
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde anne sütü eğitimi Eğitim hemşiresi Aslıhan Tabur: "Bebek dostu hastanemiz, anne sütünün önemine dikkat çekmeye devam ediyor"
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde anne sütü ...
Gaziantep’te ulaşım ve trafik bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te ulaşım ve trafik bilgilendirme ...
Gaziantep'te akciğer kanserine karşı topyekun mücadele Akciğer kanserinin tanı, teşhis ve tüm tedavi aşamaları Medical Park Gaziantep Hastanesinde yapılıyor Medical Park Gaziantep Hastanesi, akciğer kanseri hastaları için şifa kaynağı
YEREL HABERLER Gaziantep'te akciğer kanserine karşı topyekun ...
TSE Başkanı Şahin: “TSE markası, tüketiciler tarafından güvenin garantisi olarak algılanmaktadır”
YEREL HABERLER TSE Başkanı Şahin: “TSE markası, tüketiciler ...
Gaziantep'te 14 bin konut için ön talep toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 14 bin konut için ön talep toplanmaya ...
Ülkerli Sosyal Tesisi yapımında sona gelindi
YEREL HABERLER Ülkerli Sosyal Tesisi yapımında sona gelindi
175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu Gaziantep kumaş tasarımında dünyanın marka şehri olmaya koşuyor
YEREL HABERLER 175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli ...
390 bin TL'lik vurguna jandarma engeli
YEREL HABERLER 390 bin TL'lik vurguna jandarma engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.