11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı

DHA

11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı


Mustafa KANLIAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te Jale Düşmezer (51), son 11 ay içerisinde 3 kez koronovirüse yakalandı. En son 3 ay önce hastalığa yakalanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren, boğazından hortumla beslendiği için konuşamayan Jale Düşmezer, aşı konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine, sol  elinin baş parmağını kaldırarak cevap verdi. Aşı yaptırmayan Jale Düşmezer'in eşi Ali Düşmezer de  "Biz yaşadık ve başkaları yaşasın istemiyoruz. Eşim de kimsenin kendi durumuna düşmesini istemiyor, bu yüzden konuşamasa da herkesi sessiz bir şekilde aşı olmaları için uyarıyor" dedi.
Gaziantep'te ev hanımı Jale Düşmezer, geçen yıl kasım ayında koronavirüse yakalandı. Yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Jale Düşmezer, Covid Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı. Jale Düşmezer, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından durumu negatife dönünce taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra eşinin aşı olmasına rağmen kendisi aşı yaptırmayan Jale Düşmezer, 6 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Tekrar hastaneye yatırılan Düşmezer, tedavisi yapılarak taburcu edildi. Ancak, aşı olmayan Düşmezer, son olarak geçen haziran ayının ortalarında yeniden rahatsızlanarak gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Solunum sıkıntısı çeken ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Jale Düşmezer, entübe edildi. Akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle beslenmesi boğazından hortum yardımıyla yapılan Düşmezer, 10 gün önce normale dönmeye başladı.
Boğazından hortumla beslenen ve 3 aydır bu nedenle konuşamayan Jale Düşmezer'in yoğun bakım servisinde tedavisine devam ediliyor. Tedavisini sürdüren hastanenin Covid Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay'ın yakından takip ettiği Jale Düşmezer, konuşamadığı için aşı konusunda ne düşündüğünü soran gazetecilere sol elinin baş parmağını kaldırarak cevap verdi. 'HASTAMIZ 3 DEFA KORONAVİRÜSE YAKALANDI'
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Covid Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, Jale Düşmezer'in 11 aylık süreçte 3 defa koronavirüse yakalandığını ve aşı yaptırmadığı için sürecin zorlu geçtiğini söyledi.
Hastanın yaklaşık 3 aydır entübe olarak yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan Elay, "Hastamız 2020 yılı Kasım ayında koronavirüs ile enfekte oluyor. Sonrasında hastamız düzeliyor ve altı ay sonra kaptığı ikinci bir virüs ile yine koronavirüse yakalanıyor ve enfekte oluyor. Bu hastalığında da oksijen konsantratörü ile eve çıkarılıyor. Eve çıkarıldıktan sonra kendisinin aşı yaptırması gerekiyor. Fakat hastamız aşısını yaptırmakta gecikme yaşıyor. Aşı yaptırmayınca tekrar sağlık durumu kötüye gidip ve yoğun bakıma getiriliyor. Hastayı aldığımızda PCR testi negatif olmasına karşın, tomografi bulguları koronavirüs ile uyumluydu. Yaklaşık 3 ay tedavi altında tuttuk. Bu süreç içinde 5 defa septik şok yaşadı. Bu süreçte yaklaşık 80 gün hastamız makineye bağlı olarak entübe kaldı. Yine bu süreçte hastamızı boğazından delik açarak takip ettik. Şu anda hastamızın akciğerinde yaygın hasar var. Hastamızın sağ ve sol akciğerlerde iki tüp var. Yaklaşık 10 gündür entübe durumunu sonlandırdım ve iyileşme süreciyle birlikte hastamızı fizik tedavi uygulamasına alacağız. Fizik tedavi ile hastamızın kaslarını güçlendireceğiz. Enfeksiyonu tamamen tükettikten sonra yoğun bakımdan çıkaracağız" diye konuştu.
'YOĞUN BAKIMI GÖREN AŞI OLMAK İÇİN CAN ATAR'
Doç. Dr. Gülseren Elay, "Hastamız 51 yaşında. Hastamızın daha önceden hiçbir alt hastalığı da yoktur. Yine hastamızın hiçbir kronik hastalığı da yok. Buna rağmen 3 defa Covid-19 ile enfekte oluyor. Hastamız bir yıldır hastanede ve üç aydır da bizim yoğun bakım ünitemizde tedavi görüyor. Hastanemizde son zamanlarda çıkan aşı programından sonra yatan hastalarımızın yüzde 90'ından fazlası aşısız. Süreci çok ağır geçiriyorlar. Aşılı hastalarımız son iki aydır neredeyse yok. Aşı olmayan vatandaşlar yoğun bakım ünitelerindeki bu hastaların durumu görseler, sıraya girip aşı olmak için can atarlar" diye konuştu.
'AŞIDAN BAŞKA BİR ÇAREMİZ YOK, HERKES AŞI OLMALI'
3 kez koronavirüse yakalanan ve 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Jale Düşmezer'in eşi Ali Düşmezer ise vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı. Eşinin aşı yaptırmayı ihmal ettiği için yeniden hastalığa yakalandığını ve süreci çok ağır geçirdiğini anlatan Düşmezer, şunları söyledi:
"Eşime koronavirüs teşhisi konulduğundan bu yana hastanelerdeyiz. 11 ay önce eşim koronavirüse yakalandığından bu yana hayatımızın düzeni değişti. 2 kez koronavirüsü atlatmasının ardından aşı olmadığı için yeniden hastalığa yakalandı. Ben aşımı yaptırdım ve koronavirüsü rahat şekilde atlattım. Eşim aşı olamadığı için bugün bunları yaşıyoruz. Bu hastalık sürecinde çocuğumuz üniversiteyi kazandı ama onu okuluna gönderemedik. Ben kendi işlerimi neredeyse tamamen bırakmak zorunda kaldım. Her şeyimizle Jale'nin iyileşmesi için uğraşıyoruz. Aşı olmayanların kesinlikle aşı olmalarını öneriyorum. Bu durum hiç ihmale gelmiyor. Biz yaşadık ve başkaları yaşasın istemiyoruz. Eşim de kimsenin kendi durumuna düşmesini istemiyor, bu yüzden konuşamasa da herkesi sessiz bir şekilde aşı olmaları için uyarıyor. Neredeyse bir yıldır bu hastalık ile uğraşan kişiler olarak insanlara koronavirüsle mücadelede aşıdan başka çare olmadığını söyleyebilirim."DHA-Sağlık Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet ATMACA
2021-09-17 11:25:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GTO MYM'den Servis şoförlerine ücretsiz belgelendirme
YEREL HABERLER GTO MYM'den Servis şoförlerine ücretsiz belgelendirme
GAÜN Eğitim Fakültesi öğrencileri keplerini mezuniyet için fırlattı
YEREL HABERLER GAÜN Eğitim Fakültesi öğrencileri keplerini mezuniyet ...
Şahinbey'de okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Şahinbey'de okul kantinleri denetlendi
Başkan Doğru’dan Ahilik Haftasında esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Ahilik Haftasında esnaf ziyareti
Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor
YEREL HABERLER Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor
Araban'da ilköğretim haftası kutlandı
YEREL HABERLER Araban'da ilköğretim haftası kutlandı
Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer’den Araban çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer’den Araban ...
Gaziantep'te futbol şöleni
YEREL HABERLER Gaziantep'te futbol şöleni
BM Yüksek Komiseri Grandi Gaziantep Hukük Kliniğini ziyaret etti
YEREL HABERLER BM Yüksek Komiseri Grandi Gaziantep Hukük Kliniğini ...
Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
GSO’da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma Mesleki eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında tanıtım toplantısı GSO, TOBB Gaziantep KGK ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde okul-sanayi iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER GSO’da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli ...
Kadın girişimcilere bir destek daha Büyükşehir ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi yeni bir protokol imzaladı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilere bir destek daha Büyükşehir ile ...
Aşağı Arıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı çalışmaları başladı Çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı
YEREL HABERLER Aşağı Arıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı ...
Araban’da biber hasadına başlandı
YEREL HABERLER Araban’da biber hasadına başlandı
Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence Fatma Şahin sahip çıktı Engelli genç hayali olan akülü sandalyeye Fatma Şahin'in desteği ile kavuştu
YEREL HABERLER Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence ...
HKÜ’de eğitici eğitimleri semineri düzenlendi
YEREL HABERLER HKÜ’de eğitici eğitimleri semineri düzenlendi
Prof. Dr. Mehmet Erol’dan Ahi Evran ve Ahilik Kurumu konferansı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mehmet Erol’dan Ahi Evran ve Ahilik Kurumu ...
SANKO üniversiteli olma şansı devam ediyor Beslenme ve Diyetetik İle Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon bölümleri ek yerleştirmede öğrencilerini bekliyor Öğrenciler ilk yıl için çeşitli indirimlerden yararlanabilecek
YEREL HABERLER SANKO üniversiteli olma şansı devam ediyor Beslenme ...
GTB’’den öğrencilere okul kıyafeti desteği
YEREL HABERLER GTB’’den öğrencilere okul kıyafeti desteği
Başkan Şahin'den Araban Ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Şahin'den Araban Ziyareti
Çanakale'yi ziyaret edecek öğrencilere bilgilendirme
YEREL HABERLER Çanakale'yi ziyaret edecek öğrencilere bilgilendirme
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde anne sütü eğitimi Eğitim hemşiresi Aslıhan Tabur: "Bebek dostu hastanemiz, anne sütünün önemine dikkat çekmeye devam ediyor"
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde anne sütü ...
Gaziantep’te ulaşım ve trafik bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te ulaşım ve trafik bilgilendirme ...
Gaziantep'te akciğer kanserine karşı topyekun mücadele Akciğer kanserinin tanı, teşhis ve tüm tedavi aşamaları Medical Park Gaziantep Hastanesinde yapılıyor Medical Park Gaziantep Hastanesi, akciğer kanseri hastaları için şifa kaynağı
YEREL HABERLER Gaziantep'te akciğer kanserine karşı topyekun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.