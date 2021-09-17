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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 yıllık diyabetten ameliyatla kurtuldu

İHA

8 yıllık diyabetten ameliyatla kurtuldu

Gaziantep’te yaşayan 8 yıllık şeker hastası 56 yaşındaki Ercivan Dönmez, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı yöntem diyabet cerrahisi ile sağlığına kavuştu.
Diyabet cerrahi ile adından sıkça söz ettiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, şeker hastalığından kurtulmak isteyen hastalara şifa olmaya devam ediyor. Gaziantep’te yaşayan ve 8 yıldır diyabet hastalığı ile mücadele eden 56 yaşındaki Ercivan Dönmez’in şeker değeri diyet yapmasına ve ilaç kullanmasına rağmen 520 mg’lere kadar çıkıyordu. Diyabetin yanı sıra ciddi sağlık sorunları da baş göstermeye başlayan Dönmez, bu sıkıntıdan kurtulmak için arayışa girdi. Diyabet hastalarının Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde ameliyatla bu hastalıktan kurtulduğunu öğrenen Dönmez, hemen hastaneye başvurdu. Ercivan Dönmez, hastanenin metabolik cerrahi ekibinin kontrolünün ardından laparoskopik (kapalı yöntem) olarak uygulanan diyabet cerrahi ile sağlığına kavuştu.
Ameliyatın ardından şekeri normal değerlere düşen Dönmez, 4 gün sonra hastaneden taburcu oldu.
Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, ”Hastamızın sağlık durumu şu an çok iyi, şekeri ameliyatın hemen ardından normal değerlere indi. Ameliyattan sonra kilo verdi, diyabete bağlı sağlık sorunları da kalmadı. Yaygınlığı hızla artan Tip 2 diyabete karşı uygulanan medikal tedavi seçenekleri dışında, özellikle metabolik cerrahi yöntemi her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Cerrahi tedavi yöntemi ile hastalar şekerden kurtularak daha uzun ve kaliteli yaşama kavuşuyorlar"dedi
“İyileşmek için uzaklara gitmeye gerek yok “
Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Dönmez, “8 yıldır Tıp 2 şeker hastalığı ve onun neden olduğu hastalıklarla mücadele ediyordum. Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yaşam kalitem düşmüştü. İlaç kullanıyordum. Ancak buna rağmen şeker değerim 520 mg’ ye kadar çıkıyordu. 6 aydan beri ayaklarımda ağrı ve uyuşukluk vardı. Sabahlara kadar yatamıyordum. Karaciğerimde yağlanma olurken, gözlerim de bozulmuştu. Diyet yapmama rağmen şekerimi düşüremiyordum. Artık bu hastalıktan kurtulmak istiyordum. İstanbul’a gitmeyi düşünüyordum. İnternette araştırma yaptım. Bu ameliyatın Gaziantep’te ANKA Hastanesi’nde de yapıldığını öğrendim. İstanbul’a gitmekten vazgeçtim. Hastane yöntemi ve doktorlarım maddi, manevi bana yardımcı oldu. İstanbul’daki arkadaşlarım tedavi için beni oraya çağırıyordu. Ancak şimdi onlar tedavi olmak için buraya gelmeye karar verdi. Ameliyatım iyi geçti. Çok şükür şu an gayet iyiyim. 115 kiloydum. Operasyon sonrası 110 kiloya düştüm. Diyabet ile birlikte onun neden olduğu sağlık sorunlarından da kurtuldum. Tedavi için uzaklara gitmeye gerek yok. ANKA Hastanesi sağlık alanında kaliteli ve özverili hekimleriyle bu alanda epey yol kat etmiş. Şeker hastalığı ile mücadele edenlere bu ameliyatı öneriyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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