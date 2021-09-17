6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu Kuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu Kuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi

İHA

6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu Kuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi

Gaziantep’te yaşayan 43 yaşındaki Yaser Aljader, 6 yılda 3 defa böbrek nakli oldu. Kuzeni ve eşinden aldığı böbrekler iflas eden Aljader, oğlunun bağışladığı böbrekle hayat tutundu.
2015 yılında yaşadığı sağlık problemleri sonrası gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Yaser Aljader için amcasının oğlu bağışçı oldu. Antalya’da bir hastanede yapılan nakille kavuşan Aljader, 2018 yılında nakledilen böbreğin iflas ettiğini öğrendi. Eşinin bağışçı olmasıyla yeniden nakil yapılan Aljader, 2021 yılının şubat ayında eşinden aldığı böbreğinde iflas ettiğini öğrendi. Diyaliz tedavisine başlayan Aljader, yaptığı araştırmanın ardından SANKO Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Oğlu Muhammed Aljader’in bağışçı olmasıyla 3’ncü nakil için hastanede tedaviye alınan Yaser Aljader, 2 aylık tedaviyle önce kanı temizlendi sonrada oğlunun bağışladığı böbrek 3 saatlik operasyonla kendisine nakledildi. Yapılan kontrolleri sonrası baba ve oğul hastaneden taburcu edildi.
İlk nakilden sonra ki yapılan operasyonların çok zor geçtiğini bekiten SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel, yaptıkları tedavi sonrası hastayı 6 günde taburcu ettiklerini kaydetti. Yüksel, “Üçüncü nakil çok sık rastlanan bir şey değil, 4 ya da 5 olanlar var ama ikiden sonra olan her nakil işi biraz daha zorlaştırıyor. İlk ameliyat her zaman kolaydır, ikinci ameliyatta anatomi değişir, şekil değişir onu yapmak daha zordur. Burada ameliyat öncesi yaklaşık 1 ay kadar böbreğin alınması ve kan değişim işlemleri sürdü, ameliyat ise 3 saat sürdü toplamda 6 günde hastamız taburcu oldu” dedi.
“Tecrübe ve yakın takip iyi sonuç veriyor”
Bu tür vakaların zor olduğunu ama tecrübe ve kararlı takiple sonuç alabildiklerini ifade eden Doç.Dr. Mehtap Akdoğan ise “Yaser Bey gibi hastalarımız defaten nakil olma ihtiyacı olan vakalar zor vakalar. Biz hastayı tüm hastalıklar ve sonraki takibi açısından değerlendirdik. Önceki nakillerden dolayı problem oluşturabilecek antikorlar oluşa biliyor. Yaser beyde de bu vardı kendi oğlunun böbreğini takacak olmamıza rağmen. Biz, kan temizleme işlemiyle yeniden testlerini tekrarladık ve nakli uygun bir şekilde yapabileceğimize karar verdik. Başarıyla bu nakli gerçekleştirdik şuan da Yaser beyin sonuçları çok güzel, her hangi bir idrar problemi yok. Böyle zorlu vakalarda tecrübeyle, yakın ve detaylı hasta takibiyle iyi sonuçlar elde etmemiz mümkün” ifadelerini kullandı.
“Her evlat bunu yapar”
Babasına böbreğini veren Muhammed Aljader, “Babam hastalandı 8 ay diyalize girdi bu bizim içinde kolay değil. Gereken neyse bir evlat olarak ben onu yaparım. Her evlatta benim yerimde olsa babasına bunu yapar” diyerek duygularını ifade etti.
“iyi bir tedavi gördüm”
3’ncü kez böbrek nakli olan Yaser Aljader ise yaşadığı süreci anlattı. Aljader, “Böbreklerim gitti ve 2015’de ilk nakli oldum Antalya’da, sonrasında 2018’de ikinci nakli oldum. Geçen yılbaşında böbreğim iflas etti. Araştırdım dediler SANKO’ya güzel bir hoca gelmiş gidebilirsin. Geldim buraya ilgilendiler, içim rahat oldu burada. İlk önce eski böbreği aldılar iki ay bir tedavi gördüm nakil olana kadar. Oğlumdan böbreği aldım elhamdülillah iyi geçti şuan iyiyim hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Topçuoğlu’ndan Gaziantep’e bir okul daha Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Topçuoğlu’ndan Gaziantep’e bir okul daha Vedat ...
AK Parti Gaziantep'ten '17 Eylül' açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep'ten '17 Eylül' açıklaması
Gaziantep'in Belkıs Mahallesi'ne 4 yeni cadde
YEREL HABERLER Gaziantep'in Belkıs Mahallesi'ne 4 yeni cadde
8 yıllık diyabetten ameliyatla kurtuldu
YEREL HABERLER 8 yıllık diyabetten ameliyatla kurtuldu
11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER 11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı
GTO MYM'den Servis şoförlerine ücretsiz belgelendirme
YEREL HABERLER GTO MYM'den Servis şoförlerine ücretsiz belgelendirme
GAÜN Eğitim Fakültesi öğrencileri keplerini mezuniyet için fırlattı
YEREL HABERLER GAÜN Eğitim Fakültesi öğrencileri keplerini mezuniyet ...
Şahinbey'de okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Şahinbey'de okul kantinleri denetlendi
Başkan Doğru’dan Ahilik Haftasında esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Ahilik Haftasında esnaf ziyareti
Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor
YEREL HABERLER Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor
Araban'da ilköğretim haftası kutlandı
YEREL HABERLER Araban'da ilköğretim haftası kutlandı
Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer’den Araban çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer’den Araban ...
Gaziantep'te futbol şöleni
YEREL HABERLER Gaziantep'te futbol şöleni
BM Yüksek Komiseri Grandi Gaziantep Hukük Kliniğini ziyaret etti
YEREL HABERLER BM Yüksek Komiseri Grandi Gaziantep Hukük Kliniğini ...
Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
GSO’da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma Mesleki eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında tanıtım toplantısı GSO, TOBB Gaziantep KGK ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde okul-sanayi iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER GSO’da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli ...
Kadın girişimcilere bir destek daha Büyükşehir ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi yeni bir protokol imzaladı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilere bir destek daha Büyükşehir ile ...
Aşağı Arıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı çalışmaları başladı Çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı
YEREL HABERLER Aşağı Arıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı ...
Araban’da biber hasadına başlandı
YEREL HABERLER Araban’da biber hasadına başlandı
Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence Fatma Şahin sahip çıktı Engelli genç hayali olan akülü sandalyeye Fatma Şahin'in desteği ile kavuştu
YEREL HABERLER Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence ...
HKÜ’de eğitici eğitimleri semineri düzenlendi
YEREL HABERLER HKÜ’de eğitici eğitimleri semineri düzenlendi
Prof. Dr. Mehmet Erol’dan Ahi Evran ve Ahilik Kurumu konferansı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mehmet Erol’dan Ahi Evran ve Ahilik Kurumu ...
SANKO üniversiteli olma şansı devam ediyor Beslenme ve Diyetetik İle Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon bölümleri ek yerleştirmede öğrencilerini bekliyor Öğrenciler ilk yıl için çeşitli indirimlerden yararlanabilecek
YEREL HABERLER SANKO üniversiteli olma şansı devam ediyor Beslenme ...
GTB’’den öğrencilere okul kıyafeti desteği
YEREL HABERLER GTB’’den öğrencilere okul kıyafeti desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.