Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanın ardından Gaziantep FK kafilesi, Sivas’a hareket etti.

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