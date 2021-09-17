Eski Bakan Dinçerler’den Rektör Prof. Dr. Özaydın’a ziyaret

Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı ziyaret etti. GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Vehbi Dinçerler ile GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın eğitim başta olmak üzere sağlık ve teknoloji gibi konuları ele alarak, fikir alışverişinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Eğitimi daha da ileri götürmeye yönelik hedeflerimiz var. Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber, geleceğimizi inşa edecek gençlerimizi daha iyi bir eğitim alacak şekilde hayata hazırlayarak mutlu bireyler olması için çalışıyoruz. Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar katıldı.

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