Gaziantep'te bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Hasan öldü

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Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasan Altun (16) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında parkta çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Altun, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Altun'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Altun, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Altun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenerek, gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ, Ahmet KILIÇ

2021-09-18 12:48:03



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