Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Kadir ÇELİKRamazan TUNCER/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, NurdağıGaziantep yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kartal yönetimindeki 27 AJE 042 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 C 4156 plakalı minibüs Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2021-09-18 15:38:06
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