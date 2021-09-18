Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

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Kadir ÇELİKRamazan TUNCER/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, NurdağıGaziantep yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kartal yönetimindeki 27 AJE 042 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 C 4156 plakalı minibüs Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-09-18 15:38:06



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